COMMERZBANK - Die frühere Bankenaufseherin Sabine Lautenschläger soll nach Informationen der Süddeutschen Zeitung in den Aufsichtsrat der Commerzbank einziehen. Die frühere Notenbankerin soll Nachfolgerin von Jutta Dönges werden, die ihr Mandat in dem Kontrollgremium zur Hauptversammlung am 15. Mai 2025 niederlegen wird. Dönges ist bereits Vorstand eines börsennotierten Unternehmens und wolle die Anzahl ihrer zusätzlichen Mandate reduzieren, teilte die Bank mit. Dönges ist seit dem 1. März 2023 Finanzvorständin des Energiekonzerns Uniper. Seit der Rettung der Commerzbank in der Finanzkrise 2008 hat der Bund das Recht, zwei Aufsichtsräte für das Kontrollgremium des Instituts vorzuschlagen, die allerdings nicht weisungsgebunden sind. (Süddeutsche Zeitung)

SAP - SAP hat ein System für die Bilanzierung von CO2-Emissionen eingeführt. Nach einer Testphase ist die Anwendung "Green Ledger" weltweit verfügbar, wie der deutsche Softwarehersteller am Montag mitteilte. Zu den Pilotkunden zählt der Chemiekonzern Covestro. Unternehmenskunden sollen die Nachhaltigkeitsdaten bei der Steuerung des Geschäfts verwenden können. Das sei wirtschaftlich relevant, zum Beispiel wegen steigender CO2-Preise, sagte SAP-Finanzchef Dominik Asam: "Es steht viel Geld auf dem Spiel." (Handelsblatt)

BRENNTAG - Die schwierige Lage in der globalen Chemieindustrie treibt Brenntag-Chef Christian Kohlpaintner um. "Ich bin jetzt seit 32 Jahren im Geschäft und habe noch nie zuvor einen so langen Abschwung im Chemiezyklus erlebt", sagt Kohlpaintner der Börsen-Zeitung. Wenngleich der Manager der Ansicht ist, dass der weltweite Chemiezyklus die Talsohle erreicht hat, sorgt er sich um die Entwicklung auf dem alten Kontinent: "In Europa haben wir das schwierigste Umfeld. Hier haben wir teils massive, nicht wettbewerbsfähige Überkapazitäten", konstatiert der Chef des weltgrößten Chemielogistikers und ergänzt: "Es muss sich in der Konsolidierung etwas tun, um weiterhin wettbewerbsfähige Spieler hervorzubringen." (Börsen-Zeitung)

