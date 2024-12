Golden Cariboo sichert sich ganzen Goldgürtel nahe seiner QGQ-Liegenschaft

Anzeige / Werbung Während sich die Bohrer auf der aktuellen Entdeckung noch drehen, sichert sich Golden Cariboo bereits große Landflächen für die Zukunft. Golden Cariboo Resources (CSE GCC / WKN A402CQ) hat in der Explorationssaison 2024 auf seiner Quesnelle Gold Quartz Mine eine Goldentdeckung gemacht, die ihresgleichen sucht. Als sich dem Team von CEO Frank Callaghan wider Erwarten die Gelegenheit bot, zusätzliches Land mit ähnlicher geologischer Beschaffenheit abzustecken, griff man daher zu. Golden Cariboo sicherte sich so zusätzliche 90.989 Hektar an Claims, die and die QGQ-Liegenschaft anschließen und zudem über eine Geschichte der Seifengoldgewinnung verfügen. Damit kontrolliert das Unternehmen jetzt insgesamt 95.122 Hektar im nördlichen Cariboo Gold-Distrikt, von denen große Teile noch nicht auf Ganggold untersucht wurden. Ganzer, geologischer Gürtel gesichert Das Unternehmen hatte in der Halo Zone seines Projekts vor Kurzem eine signifikante Goldentdeckung gemacht und dort unter anderem 1,77 g/t Gold über einen mächtigen Vererzungsabschnitt von 136,51 Metern nachgewiesen. Angesichts dessen steckte Golden Cariboo einen geologischen Gürtel ab, der eine Intrusion von regionaler Größe umfasst, die als Naver-Pluton bekannt ist. Dieser Gürtel, so das Unternehmen, weist entscheidende geologische Eigenschaften auf, die auch auf dem QGQ-Projekt aufzufinden sind - und in anderen großen Goldlagerstätten des Cariboo Gold-Distrikts! Dazu gehören: - das Vorkommen der Nicola Group (Quesnel-Terrane), die die Wirtsgesteinsformationen des Projekts und mehrere andere im Goldbezirk Cariboo enthält, einschließlich der 4,7 Mio. Unzen umfassenden Spanish-Mountain-Lagerstätte,

- die Snowshoe Group (Barkerville-Unterterrane), die die Wirtsgesteinsformationen des 5,3 Mio. Unzen umfassenden Cariboo-Goldprojekts enthält, das derzeit von Osisko Development zur Produktion gebracht wird,

- große Überschiebungsstörungen an der Terrangrenze zwischen dem Quesnel-Terran und dem Barkerville-Terran, nämlich die Eureka- und Spanish-Überschiebungen, bei denen es sich um abgeleitete tief liegende Krustenstörungen handelt, die orogene Goldsysteme im gesamten Goldbezirk Cariboo hervorbrachten.

- das Auftreten von Seifengoldvorkommen am Zusammentreffen der oben genannten Verwerfungen Golden Cariboos CEO Frank Callaghan erinnert an seinen Erfolg mit Barkerville. Damals, vor fast 25 Jahren, führt er aus, habe man als erstes nach der Bonanza Ledge-Entdeckung im Wells-Barkerville-Camp auch den größten Teil des Gürtels abgesteckt, der diese umgibt. Callaghan kann es kaum fassen, dass sich die Gelegenheit ergeben hat, diesen Schritt jetzt zu wiederholen! So aber habe man sich mehr als 900 Quadratkilometer Fläche aussichtsreichen Gebiets in einem Gürtel gesichert, der parallel zur Entdeckung des Unternehmens und seines Projekts verläuft. Callaghan sieht darin den Beginn einer neuen Zeitrechnung für Golden Cariboo. Unterstützung erhält Golden Cariboos-CEO dabei von Dr. Sarah Palmer, der beratenden Strukturgeologin des Unternehmens, die kommentierte: "Das neu abgesteckte Gebiet enthält die wichtigsten Bestandteile für ein produktives Mineralsystem, das durch tief liegende Strukturen und aufnahmefähige Wirtsgesteine gekennzeichnet ist, die direkt neben dem Grundstück der Goldquarzmine Quesnelle zusammenkommen. Dies bietet zusammen mit den Oberflächenindikatoren für Seifengold einen starken technischen Rahmen für einen wenig erforschten geologischen Gürtel." Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

