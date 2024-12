Thayngen (ots) -Unilever Schweiz öffnet unter dem Motto "Swiss Food Competence" die Tore des Werksgeländes in Thayngen für externe Unternehmen. Neben der traditionsreichen Knorr-Fabrik, die den Grossteil der Produkte für den Schweizer Markt herstellt, und dem Chefmanship Centre für kulinarische Weiterbildung bietet der neu geschaffene Knorri-Park rund 12.000 m2 Infrastruktur. Damit entsteht ein lebendiger Food Hub, der Innovationen und Geschäftsmöglichkeiten innerhalb der Lebensmittelbranche fördert.Der Knorri Park auf dem Werksgelände bietet:- Umfangreiche Infrastruktur: Produktionsflächen, Kühl- und Tiefkühllager sowie flexible Büroflächen.- Ideale Lage: Wichtige Verkehrsachsen und Logistikzentren im direkten Umfeld.- Ein erfahrenes Netzwerk: Mit jahrzehntelangem Know-how in der Lebensmittelherstellung.- Kooperationsmöglichkeiten: Nähe zu anderen Unternehmen für den Austausch und die Entwicklung gemeinsamer Projekte.Ein erstes Beispiel für die erfolgreiche Neubelebung des Geländes ist die Gastronomics AG, die ab Frühjahr 2025 ihre Manufaktur von Kloten nach Thayngen verlegt. Auf 2.600 m² werden mit viel Handarbeit Premium-Convenience-Produkte für den Gastronomiebereich hergestellt.Ein starker Impuls für die RegionDie Initiative wird von der Wirtschaftsförderung des Kantons Schaffhausen aktiv unterstützt. Wirtschaftsförderer Christoph Schärrer kommentiert: "Der Knorri Park zeigt, wie man bestehende Infastruktur optimal nutzen kann, um Innovationen zu fördern und gleichzeitig die Region als Wirtschaftsstandort stärken kann."Unternehmen, die Interesse an einer Anmietung haben, können sich direkt an Unilever Schweiz wenden:Kontakt:Jennifer Solf (Business Development Manager Unilever Schweiz)E-Mail: jennifer.solf@unilever.comTelefon: +41 525299959Original-Content von: Unilever Schweiz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014711/100926977