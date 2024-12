Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnet weitere Verluste und fiel im XETRA-Handel auf 4,02 EUR, was einem Minus von 2,1 Prozent entspricht. Damit setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort - seit dem 52-Wochen-Hoch von 6,47 EUR im Dezember 2023 hat das Papier bereits über 37 Prozent an Wert eingebüßt. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Verlust je Aktie von 1,70 EUR, was jedoch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 3,23 EUR darstellt. Der Umsatz blieb mit 8,81 Mrd. EUR nahezu stabil.

Tochter Nucera überzeugt mit Geschäftszahlen

Einen positiven Impuls lieferte hingegen die Tochtergesellschaft Thyssenkrupp Nucera, deren Aktie nach Vorlage der Geschäftszahlen um mehr als 4 Prozent zulegen konnte. Trotz eines negativen EBIT von 3 Millionen EUR im Schlussquartal übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich. Besonders der hohe Auftragsbestand von über einer Milliarde EUR zu Beginn des neuen Geschäftsjahres 2024/25 stimmt Investoren optimistisch.

