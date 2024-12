FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 könnte Kreisen zufolge sein Vergleichsportal Verivox Anfang kommenden Jahres verkaufen. Das Unternehmen befinde sich in Gesprächen mit dem italienischen Moltiply-Konzern; Verivox könnte dabei einen Preis von über 250 Millionen Euro erzielen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen. Eine Einigung könnte im Januar stehen, hieß es weiter. Allerdings sei ein Zustandekommen nicht sicher. Der Finanzinvestor General Atlantic habe auch noch ein Wörtchen mitzureden, weil er einen Anteil an der Gesellschaft NuCom habe, über die ProSiebenSat.1 unter anderem Verivox kontrolliert. ProSieben, Moltiply und General Atlantic wollten sich Bloomberg gegenüber nicht zu den Informationen äußern. Die im SDax notierte ProSieben-Aktie zog nur kurz an, zuletzt lag sie mit 1,7 Prozent im Minus./men/mis