Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenAU000000OAR8 OAR Resources Ltd. 17.12.2024 AU0000373722 OAR Resources Ltd. 18.12.2024 Tausch 1:1US7207952026 Palvella Therapeutics Inc. 17.12.2024 US6979471090 Palvella Therapeutics Inc. 18.12.2024 Tausch 1:1JE00B783TY65 Aptiv PLC 17.12.2024 JE00BTDN8H13 Aptiv Holdings Ltd. 18.12.2024 Tausch 1:1