Die neue Lösung bietet Verkäufern eine problemlose Bestellabwicklung und kürzere Versandzeiten zu niedrigeren Kosten, um ihren Absatz zu erhöhen und mehr Kunden in Korea zu erreichen

Coupang, eines der am schnellsten wachsenden Handelsunternehmen der Welt, und führender globaler Logistikanbieter ACI Worldwide Express haben ACI Fulfillment for Coupang Seller eingeführt. Das neue Serviceangebot gibt E-Commerce-Verkäufern in ganz Europa, Australien und Neuseeland eine einfache und kostengünstige Lösung an die Hand, um ihre Umsätze mit südkoreanischen Verbrauchern zu steigern. Von dem Programm profitieren sowohl Verkäufer als auch Kunden: ACI bietet Verkäufern umfassende Fulfillment-Dienstleistungen, während Coupang-Kunden aus einem erweiterten Sortiment wählen können, das von noch mehr Verkäufern rund um die Welt angeboten wird.

Südkorea ist ein höchst lukrativer Markt für globale Verkäufer, da 98 Prozent der Südkoreaner im Alter von 20 bis 39 Jahren regelmäßig online einkaufen.1 ACI Fulfillment for Coupang Seller ermöglicht Verkäufern, koreanische Kunden auf einfache und effiziente Weise zu erreichen. Die Verkäufer müssen nichts weiter tun, als ihr Produkt an eines der regionalen ACI-Vertriebszentren in Europa oder Australien zu schicken. ACI sorgt für alles Weitere: von Lagerung, Kommissionierung, Verpackung und Versand bis hin zur zuverlässigen Zustellung an Verbraucher in Korea.

Neben der problemlosen Abwicklung der Kundenbestellungen profitieren Verkäufer von einem schnelleren Versand zu niedrigeren Kosten. Waren, die über ACI Fulfillment for Coupang Sellers bestellt und versandt werden, kommen bis zu dreimal schneller beim Kunden an in nur vier Tagen. Andere globale Versandoptionen dauern in der Regel 10 bis 15 Tage und kosten doppelt so viel wie die Versandtarife von ACI im Rahmen dieses Programms. Um neuen Verkäufern den Einstieg auf dem koreanischen Markt zu erleichtern, können sie ihre Waren bei erstmaliger Nutzung bis zu sechs Monate lang kostenlos in ACI-Vertriebszentren lagern.2

Nähere Informationen über den Global Marketplace von Coupang finden Sie unter https://globalsellers.coupang.com/en/.

1 Statista.com. E-commerce in South Korea Statistics Facts (2024).

2 Weitere Einzelheiten hierzu in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Über Coupang

Coupang ist ein Technologie- und Fortune-200-Unternehmen, das am New York Stock Exchange notiert ist und Einzelhandels-, Essenslieferungs-, Videostreaming- und Fintech-Dienstleistungen für Kunden rund um den Globus unter Marken wie Coupang, Coupang Eats, Coupang Play und Farfetch anbietet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241216084548/de/

Contacts:

Medienkontakt:

press@coupang.com