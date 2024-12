© Foto: Charles Krupa - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Gerüchte über eine bevorstehende Fusion von Nissan mit Honda und Mitsubishi lassen die Nissan-Aktie explodieren. Was steckt dahinter? Die Hintergründe. Die Aktien des japanischen Autobauers Nissan sind am Mittwoch an der Tokioter Börse zeitweise um 23,7 Prozent in die Höhe geschossen, nachdem Berichte über eine mögliche Fusion mit Honda die Runde gemacht hatten. Laut der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei planen die beiden Autoriesen, unter einer gemeinsamen Holding zu operieren, um künftig besser gegen größere Konkurrenten bestehen und mehr in den Wachstumsmarkt Elektrofahrzeuge investieren zu können. Ist auch Mitsubishi mit im Boot? Die Integration von Mitsubishi, an dem Nissan bereits …