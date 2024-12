Erst Anfang der Woche hatte die UniCredit ein verbindliches Angebot zur Übernahme der italienischen Konkurrentin Banco BPM vorgelegt. Nun wird bekannt, dass man auch bei der Commerzbank nochmals kräftig aufgestockt hat. Die Commerzbank-Aktie reagiert positiv und knackt wichtige Chartmarken.Die italienische Großbank UniCredit hat ihre Beteiligung über Finanzinstrumente an der Commerzbank weiter ausgebaut. Die Gesamtposition beträgt nun rund 28 Prozent, teilte die UniCredit am Mittwoch in Mailand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...