Lenzing erreicht Spitzenposition im globalen "Hot Button Ranking" von Canopy Globaler Ranking-Standard bewertet die nachhaltigen Leistungen der weltweiten Hersteller von Cellulosefasern

Lenzing mit 33 von 40 Punkten erneut unter den Top-Unternehmen Lenzing - Die Lenzing Gruppe, ein führender Anbieter von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, erreichte im globalen "Hot Button Ranking" der kanadischen Non-Profit-Organisation Canopy den ersten Platz. Lenzing verbesserte ihre Punktzahl im Vergleich zum Vorjahr von 32 auf 33 (von 40) und platzierte sich damit in der Kategorie "Leading in CanopyStyle commitments" (dt. führend in CanopyStyle-Verpflichtungen), gekennzeichnet durch ein dunkelgrünes T-Shirt. Dieser Status spiegelt die Führungsposition der Lenzing bei Nachhaltigkeit und ihre Ausrichtung an den höchsten Umweltstandards wider. Canopy bewertet in diesem viel beachteten Ranking der Textil- und Bekleidungsindustrie die Leistung der globalen Produzenten von regenerierten Cellulosefasern in den Bereichen nachhaltige Beschaffung, Transparenz und Innovation. Die hohe Punktzahl der Lenzing spiegelt ihr Engagement für ökologische und soziale Nachhaltigkeit wider und positioniert das Unternehmen als zuverlässigen Partner für Marken und Kunden. "Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen, kontinuierliche Fortschritte zu erzielen und Lösungen für die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit zu finden, anerkannt und geschätzt werden", sagt Rohit Aggarwal, Chief Executive Officer der Lenzing Gruppe. "Gleichzeitig zeigen uns Standards und Rankings wie die von Canopy, wo wir noch ungenutztes Potenzial haben und uns weiter verbessern können. Diese Ergebnisse motivieren uns, weiterhin unser Bestes zu geben, um uns um unsere Kunden zu kümmern und die Transformation zu einer grünen und sauberen Industrie voranzutreiben", sagt Aggarwal. In seinem Ranking 2024 hob Canopy beispielsweise das starke Engagement der Lenzing zum Schutz alter und gefährdeter Wälder hervor. Lenzing hat aktiv Lösungen der nächsten Generation in ihre Produktion integriert und zeigt Innovation bei der Schaffung nachhaltiger Alternativen und der Reduzierung der Abhängigkeit von neuen Ressourcen. Dies positioniert Lenzing als Pionier bei der Transformation der Industrie hin zu zirkulären und ressourceneffizienten Produktionssystemen. Auch bei anderen Kriterien wie der Rückverfolgbarkeit der Lieferkette schnitt Lenzing gut ab. Klicken Sie hier , um die Zusammenfassung der Canopy-Bewertung zu lesen und mehr Details zu erfahren. Foto-Download:

https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=Jnix5RMecuj1

PIN: Jnix5RMecuj1 Ihre Ansprechpartner für

Public Relations:



Dominic Köfner

Vice President Corporate Communications,

Investor Relations & Public Affairs

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon+43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com

Corporate Sustainability:



Krishna Manda

Vice President Corporate Sustainability



Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon +43 7672 701 3417

E-Mail sustainability@lenzing.com

Web www.lenzing.com



Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern auf der Basis von Cellulose und Recyclingmaterial. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von funktioneller, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und ihres botanischen Ursprungs eignen sich die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Bedarfs.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren und damit auch die Ziele des Pariser Übereinkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu unterstützen, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel (Scope 1, 2 und 3) bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2023

Umsatz: EUR 2,52 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.917



TENCEL, LENZING ECOVERO, VEOCEL, LENZING und REFIBRA sind Marken der Lenzing AG.



