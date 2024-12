(shareribs.com) Tokio / Vancouver 18.12.2024 - Die erwartete Konsolidierung in der Automobilbranche nimmt Gestalt an. Die japanischen Unternehmen Nissan und Honda sprechen über eine Fusion. Nano One hat das elfte Patent in diesem Jahr erhalten. Die Herausforderungen bei der Elektrifizierung des Individualverkehrs sind immens und könnten nun zur ersten großen Fusion in der Branche führen. Am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...