Mitteilung der Deutsche Rohstoff AG:

Dr. Axel C. Heitmann übernimmt die Prime Lithium AG

Die Deutsche Rohstoff verkauft ihren Anteil an der Prime Lithium AG an Dr. Axel C. Heitmann, CEO und bisheriger Minderheitsaktionär der Gesellschaft.

Im Juli 2024 hatte die Prime Lithium AG bekanntgegeben, Lithium in höchstem Reinheitsgrad aus Spodumen-Erz herstellen zu können. Das Unternehmen hat inzwischen die Planungen für eine Pilotanlage zur Produktion von battery-grade Lithium für Hochleistungsautobatterien abgeschlossen.

Die Deutsche Rohstoff AG, die aktuell 85 Prozent der Anteile

