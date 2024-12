Seit Jahrzehnten schon verkauft Nestlé sehr erfolgreich in Flaschen abgefülltes Wasser. Besonders beliebt sind dabei die Marken Perrier und Vittel, die unter Verbrauchern einen hervorragenden Ruf genießen. Manch einer vertraut den Produkten sogar mehr als dem Wasser aus dem eigenen Hahn. Doch wie es scheint, treten nun ausgerechnet bei Abfüllanlagen in Südfrankreich massive Qualitätsprobleme auf.Anzeige:Laut einem Bericht von "Le Monde" haben die zuständigen Behörden bereits im Frühjahr Proben an einem ...

