Die E.on-Aktie zählt am Mittwoch den zweiten Tag in Folge zu den schwächsten Werten im DAX. Der Versorger muss eine Niederlage vor dem obersten deutschen Gericht hinnehmen, was einen Rückschlag hinsichtlich der regulierten Renditen bedeuten dürfte. Die Aktie notiert so tief wie seit über einem Jahr nicht mehr.Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs habe entschieden, die Beschwerde der Energienetzbetreiber gegen den Beschluss der Bundesnetzagentur vom 12. Oktober 2021 zurückzuweisen, teilte der Bundesgerichtshof ...

