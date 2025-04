Der Zollhammer von US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag für ordentlich Druck gesorgt. Der DAX ging am Ende mit einem Minus von drei Prozent auf 21.717,39 Zählern aus dem Handel. Und auch zum Wochenschluss dürfte es zunächst weiter abwärts gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,8 Prozent tiefer auf 21.550 Zähler.Trump zeigt sich nach Verkündung seine Zollpakets aber wohl offen für Verhandlungen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sagte Trump an Bord ...

