Die wichtigen Investitionen von Visa in die Betrugsbekämpfung zahlen sich für Weihnachtseinkäufer in dieser Saison aus. Allein am Cyber Monday blockierte Visa weltweit fast 85 mehr mutmaßliche Betrugsfälle als im Vorjahr.1 Während des gesamten Feiertagswochenendes stiegen die mutmaßlichen betrügerischen Transaktionen weltweit um 200 %, was zum Teil auf die Einführung von KI durch Betrüger zurückzuführen ist.2

In den letzten fünf Jahren hat Visa 11 Milliarden US-Dollar in modernste Technologie zur Betrugsbekämpfung investiert. In dieser Weihnachtszeit, in der die Käufer sowohl in physische als auch in digitale Geschäfte strömten, waren auch Betrüger unterwegs. Die fortschrittlichen KI- und maschinellen Lernfähigkeiten von Visa waren jedoch sehr bemüht, ihre Bemühungen zu bekämpfen.

"Obwohl Betrüger immer mehr KI einsetzen, tun wir das auch. Und das zahlt sich aus", sagte Paul Fabara, Chief Risk and Client Services Officer bei Visa. "Wie wir beim Start in die Weihnachtseinkaufssaison gesehen haben, vereitelt Visa weiterhin mehr Betrugsversuche dieser böswilligen Akteure und setzt damit unsere Mission fort, die sicherste Art zu bezahlen und bezahlt zu werden, für alle und überall."

Während die Käufer ihre physischen und digitalen Einkaufswagen für den Weihnachtsverkauf bereitmachten, verstärkten Betrüger ihre Bemühungen und versuchten mit Hilfe der neuesten KI- und maschinellen Lerntechnologien, mit ihren Betrugsversuchen hohe Gewinne zu erzielen. Tools wie der Visa Account Attack Intelligence Score, der Anfang des Jahres eingeführt wurde, nutzen generative KI, um Betrug zu verhindern, bevor er passiert egal wo und wie Sie einkaufen.

Im vergangenen Monat veröffentlichte Visa seinen jährlichen Holiday Threats Report, in dem Betrugsmuster aufgezeigt werden, auf die Verbraucher in der geschäftigen Vorweihnachtszeit achten sollten, und Tipps für sicheres Einkaufen gegeben werden. Während Visa im vergangenen Jahr mutmaßlich betrügerische Transaktionen im Wert von 40 Milliarden US-Dollar proaktiv blockierte, ermutigt das Unternehmen für Zahlungstechnologie die Verbraucher nachdrücklich, ihrerseits wachsam zu bleiben und sich potenzieller Bedrohungen bewusst zu sein.

Weitere Informationen darüber, wie Visa weltweit gegen Betrug vorgeht, finden Sie unter Visa.com.com/security.

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

1 Visa Authorization Data, Global, 02.12.2024 im Vergleich zu 27.11.2023

2 Visa Authorization Data, Global, 29.11.2024-02.12.2024 im Vergleich zu 24.11.2023-27.11.2023

