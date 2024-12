Die Novartis-Aktie verzeichnete am Handelstag an der SIX Swiss Exchange eine leichte Schwächephase mit einem Rückgang von 0,6 Prozent auf 88,21 CHF. Trotz dieser kurzfristigen Entwicklung gibt es positive Nachrichten für den Pharmariesen: Das Unternehmen hat eine bedeutende Forschungskooperation mit BioAge Labs bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit, die sich auf die Entwicklung neuartiger Therapieansätze im Bereich der altersbedingten Erkrankungen konzentriert, umfasst Zahlungen von bis zu 20 Millionen Dollar sowie potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 530 Millionen Dollar.

Aktuelle Marktposition und Ausblick

Der Pharmawert bewegt sich derzeit in einem interessanten Spannungsfeld zwischen dem 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF und dem Tief von 83,63 CHF. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen eine positive Entwicklung mit einem Gewinn pro Aktie von 1,37 CHF, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,75 CHF darstellt. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 7,58 USD je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 98,86 CHF an.

