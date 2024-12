Zürich - Die Aktien des in Nachlassstundung stehenden Biotechunternehmens Spexis dürften nun endgültig von der Börse verschwinden. Die SIX Exchange Regulation (SER) hat die Dekotierung per 20. März 2025 verordnet, wie sie am Donnerstag mitteilte. Den Antrag auf eine definitive Dekotierung der bereits vom Handel ausgesetzten Spexis-Aktien stellte die SER beim Regulatory Board der SIX im Oktober. Diesem Antrag sei das Board mittlerweile gefolgt, so ...

