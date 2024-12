Die Aktie von Canopy Growth befindet sich weiterhin auf Talfahrt. In einem sehr schwachen Gesamtmarktumfeld verlor sie am Mittwoch erneut sieben Prozent und steht damit kurz davor ein neues Allzeittief zu markieren. Bei den meisten Papieren in dem Sektor ist die Situation ähnlich, doch es gibt eine große Ausnahme.Die Hoffnungen auf die Legalisierung beziehungsweise das Rescheduling in den USA haben sich in den letzten Monaten in Luft aufgelöst. Das spiegelt sich auch im Kurs wider. Mehr als 80 Prozent ...

