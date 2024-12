Der Automobilkonzern Stellantis hat seinen Plan für Italien vorgestellt. Demnach will das Unternehmen bis 2025 zwei Milliarden Euro in seine Fabriken in dem Land investieren. Außerdem will Stellantis in Italien mit der Produktion neuer Elektro- und Hybridmodelle beginnen - und sich die ACC-Gigafactory offenhalten. Stellantis hat bei einem Rount-Table-Gespräch mit dem Wirtschatsministerium und dem Verband Made in Italy einen mehr oder weniger detaillierten ...

