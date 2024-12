DJ Merck erhöht Investitionen in japanischem Shizuoka um 70 Mio EUR

DOW JONES--Die Darmstädter Merck investiert mehr als 70 Millionen Euro in den Bau eines neuen "Advanced Materials Development Center" (AMDC) am Standort Shizuoka in Japan. Damit erhöhen sich die Gesamtinvestitionen in den Standort Shizuoka auf mehr als über 120 Millionen Euro seit 2021.

Die Investition soll die bestehenden Kompetenzen im Bereich der fortschrittlichen Strukturierung (Advanced Patterning) erweitern. Damit will der Konzern sein Engagement für die Weiterentwicklung der Halbleitertechnologie, den Ausbau von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und die Unterstützung des Wachstums der weltweiten Elektronikindustrie unterstreichen.

