Die Wolftank Group erzielte beeindruckende Ergebnisse in den ersten neun Monaten 2024 mit einem Umsatz von 89,8 Mio. EUR, was einem Anstieg von 57,5 % im Jahresvergleich entspricht. Obwohl keine detaillierten Zahlen auf Segmentebene vorgelegt wurden, dürfte das Segment Environmental Services das Wachstum angeführt haben, unterstützt durch verstärkte Umweltmaßnahmen der Kunden, die zu einem Umsatz von 62,2 Mio. EUR beitrugen. Der Umsatzanteil dieses Segments stieg entsprechend auf 69 % (GJ23: 59 %). Im Gegensatz dazu waren die Umsätze im Bereich Hydrogen & Renewables mit 12,5 Mio. EUR aufgrund einer allgemein schwächeren Marktsituation im Wasserstoffbereich etwas geringer, während Industrial Coatings & Maintenance stabil blieb. Das EBITDA der Gruppe stieg um 118,8 % im Jahresvergleich auf 7,0 Mio. EUR, was eine Verbesserung der EBITDA-Marge um 220 Basispunkte auf 7,8 % bedeutete. Ein positiver Free Cashflow von 3,7 Mio. EUR unterstrich zudem die finanzielle Stärke. Besonders beeindruckend war der Anstieg des Auftragsbestands um 150 % im Jahresvergleich auf 110 Mio. EUR bei einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,74x, was auf eine starke Nachfrage hinweist. Mit erwarteten Umsätzen von über 100 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2024 und einer stabilen Rentabilität bestätigen die Analysten von mwb research ihre Kaufempfehlung und ein Kursziel von 20,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG