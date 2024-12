Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnet aktuell eine anhaltende Schwächephase und notiert bei 3,96 EUR, was einem Rückgang von 2,8 Prozent entspricht. Seit dem 52-Wochen-Hoch von 6,47 EUR im Dezember 2023 hat das Papier deutlich an Wert verloren. Trotz der herausfordernden Börsenentwicklung plant das Unternehmen bedeutende Investitionen: Die Tochtergesellschaft Marine Systems (TKMS) kündigt Investitionen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich für den Standort Wismar an, wo künftig U-Boote gefertigt werden sollen.

Neue Großaufträge sichern Zukunft

Ein wegweisender Auftrag über vier neue U-Boote der Klasse 212CD für die Deutsche Marine im Wert von 4,7 Milliarden Euro unterstreicht das Wachstumspotential der Marinessparte. Die Werft in Wismar soll zu einem vollwertigen U-Boot-Standort ausgebaut werden, wodurch bis zu 1.500 neue Arbeitsplätze entstehen könnten. Die Auftragsbücher sind bereits bis Ende der 2030er Jahre gefüllt, was für langfristige Planungssicherheit sorgt.

