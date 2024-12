EQS-News: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Unternehmensrestrukturierung

fox e-mobility AG: - Verzögerung von Yangji führt zum Restrukturierungsplan - Verkauf eigener Aktien - Ziel und Strategie Düsseldorf, 19. Dezember 2024 Verzögerung von Yangji und Folgen Am 30. August 2024 wurde das Management der fox e-mobility AG darüber informiert, dass der am 15. Juni 2024 in einem Schreiben an unseren Wirtschaftsprüfer von Yangji ursprünglich für den 30. Juni 2024 versprochene Zahlungstermin der ersten Investitionstranche auf spätestens 13. September 2024 verschoben werde ( https://fox-em.com/de/newsfeed/plain-corporate/2835263/ ). Auf dieser Basis sind der Vorstand und der Wirtschaftsprüfer bei der Verfassung des Lageberichts und dem Testat vom Going Concern und der planmäßigen Umsetzung des Entwicklungsplans für die MIA ausgegangen. Wegen der fehlenden Yangji Tranche konnte auch das Prüfungsverfahren des bereits auf Going Concern Basis erstellten Jahresabschluss 2023 einstweilen nicht weitergeführt werden. Als dann auch der 13.September 2024 als Zahlungstermin von Yangji nicht eingehalten wurde und diverse Nachfragen von Seiten der Gesellschaft gar nicht oder unzureichend beantwortet wurden, hat die Gesellschaft am 18.12.2024 Yangji Investment Partners LLC eine letzte Frist bis zum 31. Dezember 2024 gesetzt, die in 2023 vereinbarte Kreditlinie über 10 Mio. Euro zumindest im Umfang der ersten Rate von 2 Mio. Euro zu bedienen. (siehe Ad-hoc: https://fox-em.com/de/newsfeed/adhoc/2905885/ ). Gleichzeitig hat das Management einen Restrukturierungsplan erarbeitet, der unabhängig von Yangji tragfähig ist und die Kapitalmarktfähigkeit der fox e-mobility AG, die einen Kurs von über 1,00 Euro erfordert, wieder herstellen wird. Mit diesem Plan, den wir in der Hauptversammlung am 31.Januar 2025 im Detail vorstellen werden, wird es noch möglich sein, das exzellente MIA-Projekt mit Hilfe der Mehrheit der vielen engagierten Aktionäre (mehr als 2.900) zum Erfolg zu verhelfen. Der Plan beinhaltet wichtige Kapitalmaßnahmen, für die wir in der kommenden Hauptversammlung ihre Zustimmung suchen. Die Einladung zur Hauptversammlung mit den Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen wird ab dem 23.Dezember 2024 auf unserer Webseite zu lesen sein (klicken sie dann bitte auf den folgenden Link: https://www.fox-em.com/hauptversammlung/ ). Veräußerung eigener Aktien - Sicherung der Liquidität bis Q1 2025 Durch den unerwarteten Verzug von Yangji ist der gesamte fox e-mobility Konzern in eine schwierige Liquiditätslage gekommen. Um die Liquidität der Gesellschaft für das 1. Quartal 2025 sichern zu können, haben einzelne Aktionäre der Gesellschaft kurzfristige Darlehen gewährt. Darüber hinaus muss die Gesellschaft die gesamten eigenen Aktien im Umfang von ca. 5,3 Millionen Stück am Markt veräußern. Diese Veräußerung wird angepasst an die Marktlage sowie die Marktliquidität. III. Ziel und Strategie Nach erfolgreicher Kapitalerhöhung werden wir uns im Jahr 2025 ganz auf die Entwicklung der MIA 2.0 und den Bau des Prototyps konzentrieren und die MIA 2.0 dann als das beste EV Kleinwagen Konzept mit einem Produzenten an den Markt zu bringen. Daher ist es unser Ziel die Fortführung der Entwicklung mit der Unterstützung unserer Aktionäre und mit unserem Engineering Partner bis zum Konzept Freeze durch Fox Automotive Switzerland AG. Ziel ist es einen Show Car in Q3/Q4 2025 zu bauen, um den auf den internationalen Automobil Fachmessen präsentieren zu können. Am Ende der Konzept Phase, und sobald der Prototyp steht, werden wir weiter entscheiden können, ob fox e-mobility AG: -das Konzept an einem anderen Automobilkonzern (OEM) verkauft oder - entwickelt weiter und industrialisiert bis zur Serienproduktion durch einem Auftragsfertiger (mit weiterem Kapitalbedarf von 200 Mio. plus Produktionskosten (SOP 2027e). Kontakt: ir@fox-em.com fox e-mobility AG

