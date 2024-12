Anerkennungen in den Kategorien Lieferkettenplanung insgesamt, Lieferkette für die Life-Science-Branche und Lieferkette für die Fertigungsindustrie

Kinaxis Inc. (TSX: KXS) wurde jetzt in der jeweiligen Anbieterbewertung 2024 von IDC MarketScape in drei Berichten in folgenden Kategorien als Marktführer ausgezeichnet: Weltweite Lieferkettenplanung insgesamt, weltweite Lieferkettenplanung für die Life-Science-Branche und weltweite Lieferkettenplanung für die Fertigungsindustrie

In der von IDC MarketScape erstellten Erhebung für die Lieferkettenplanung insgesamt werden die Hauptstärken von Kinaxis gewürdigt. Genannt werden die Nebenläufigkeit (Concurrency) von Daten als End-to-End-Lösung, die Vernetzung von Planung und Umsetzung zur Synchronisation bzw. Orchestrierung, die Nutzung von KI- und Decision-Intelligence-Technologien zur Unterstützung von Insights- und Management-Lösungen, die Optimierungs- und Szenario-Modellierung sowie die schnelle Bereitstellung (Rapid Deployment).

Im Bericht von IDC MarketScape für die Life-Science-Branche heißt es: "Mit seiner tiefen Verwurzelung in der Planung und Umsetzung und jetzt mit der Markteinführung von Maestro für die Orchestrierung von Lieferketten bietet Kinaxis den Anwendern die Möglichkeit, sich im End-to-End-Lieferkettenmanagement wettbewerbsfähig zu positionieren. Kinaxis hat sich konsequent darauf konzentriert, eine einzige Plattform anzubieten und diese zugleich auf einfache Weise in andere Lösungen (ERP-, Lieferketten- oder sonstige Lösungen) integrierbar zu machen. Die Kinaxis-Integrationsschicht stellt Tools zur Verfügung, die eine fortschrittliche Integration unterstützen, und zwar sowohl intern als auch extern."

Im Bericht von IDC MarketScape für die Fertigungsindustrie wird festgestellt: "Über 35 Jahre Erfahrung in der Fertigungsindustrie haben Kinaxis geholfen, moderne Planungs- und Analyselösungen für diesen Industriezweig und konkrete Anwendungsfälle zu entwickeln." Weiter heißt es in dem Bericht: "Kinaxis geht nicht nach einem linearen Planungsprozess vor, sondern unterstützt vielmehr eine simultane Modellierung und Planung von Angebot, Nachfrage, Beständen, Kapazitäten und anderen Faktoren. Dies verbessert die Reaktionsfähigkeit und Agilität."

Andrew Bell, Chief Product Officer bei Kinaxis, sagte:: "Es ist eine Ehre, in den Berichten von IDC MarketScape gewürdigt zu werden, und noch wichtiger ist, dass die Ergebnisse auf den Erfahrungen unserer Kunden und Kollegen basieren. Uns vertrauen einige der weltweit größten Marken, wenn es gilt, immer komplexer werdende Herausforderungen in der Lieferkette zu bewältigen, und wir freuen uns darauf, unsere Reichweite in den kommenden Jahren noch weiter zu vergrößern."

Eric Thompson, Research Director, Global Supply Chain Planning bei IDC, sagte: "Bis 2027 werden 80% der global tätigen Unternehmen KI und maschinelles Lernen für die Versandplanung und Netzwerkoptimierung nutzen. Neben seinen robusten End-to-End-Planungslösungen auf einer einzigen Plattform stellt Kinaxis moderne KI- und Machine-Learning-Ressourcen zur Verfügung, die eine schnelle, präzise und automatisierte Entscheidungsfindung ermöglichen. Dieses Unternehmen verfügt nach vier Jahrzehnten erfolgreicher Geschäftstätigkeit über ein unglaublich profundes Verständnis für den Einsatz von KI-Lösungen in der Lieferkette."

Über IDC MarketScape:

Das IDC MarketScape-Modell zur Anbieterbewertung soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt geben. Die Untersuchung verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von Technologieanbietern sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologiekäufern auch eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Lieferanten.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der Orchestrierung moderner Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten vorantreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der über mehrere Jahre angelegten strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Wir genießen das Vertrauen renommierter globaler Marken, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Disruption von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zitierte Berichte:

IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning Overall 2024 Vendor Assessment (doc US52694624, November 2024)

IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning for Life Science Industries 2024 Vendor Assessment (doc US51047123, November 2024)

IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning for Discrete Industries 2024 Vendor Assessment (docUS51272724, October 2024).

