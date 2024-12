Gold79 Mines Ltd. gab gestern bekannt, dass es eine Namensänderung durchführen wird. In deren Rahmen soll der Name des Unternehmens von Gold79 Mines Ltd. zu West Point Gold Corp. geändert werden. Dabei soll sich das Ticker-Symbol für die TSX Venture Exchange zu WPG ändern.Diese Änderung tritt zum 23. Dezember 2024 in Kraft. Die neue ISIN des Unternehmens wird CA95538Q1037 lauten, die neue CUSIP 95538Q103.Über West Point Gold Corp.West Point Gold Corp. (ehemals Gold79 Mines Ltd.) ist ein an der TSX-V notiertes Unternehmen, das sich auf den Aufbau von Unzen im Südwesten der USA konzentriert. West Point besitzt fünf Goldprojekte, von denen zwei in Partnerschaft mit großen Goldproduzenten betrieben werden (Kinross bei Jefferson Canyon und Agnico Eagle bei Greyhound). Gold79 konzentriert sich auf die Erstellung einer ersten Ressource bei seinem Gold-Chain-Projekt in Arizona, während es seine Projekte Jefferson North und Tip Top in Nevada weiterentwickelt.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de