Ein wichtiger Geschäftspartner von ABO Kraft & Wärme, die Landwärme GmbH, meldete im August Insolvenz an. Diese Insolvenz wird nun voraussichtlich zu einer Abschreibung von Forderungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR für ABO Kraft & Wärme führen. Daher wurde die Prognose für den Jahresverlust 2024 von bis zu 2 Mio. EUR auf bis zu 3,9 Mio. EUR nach oben korrigiert. Darüber ist ein langfristiger Biomethan-Liefervertrag mit Landwärme, der vorteilhafte Konditionen bot, betroffen. Die Hauptursache für die finanziellen Schwierigkeiten von Landwärme wird im Zusammenbruch der THG-Quotenpreise gesehen, der durch betrügerische Biodieselimporte und fragwürdige UER-Projekte ausgelöst wurde. Als Reaktion darauf hat die deutsche Regierung Maßnahmen zur Stabilisierung des Marktes ergriffen, darunter die Aussetzung der Übertragbarkeit von THG-Quoten für 2025-2026 sowie die Verschärfung der Prüfungen von UER-Projekten. Die Analysten von mwb research haben ihre Schätzungen angepasst, was zu einem neuen Kursziel von 1,60 EUR (vorher: 1,70 EUR) führt, und bestätigen ihre Spek. Kauf-Empfehlung. Für weitere Einblicke laden die Analysten alle interessierten Investoren zu ihrem Roundtable am 15. Januar ein, bei dem Dr. Jochen Ahn, Vorsitzender von ABO Kraft & Wärme, und Jörg Frensch, kaufmännischer Leiter, präsentieren werden. Anmeldung unter: https://research-hub.de/events/registration/2025-01-15-14-00/XX1-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABO%20Kraft%20&%20W%C3%A4rme%20AG