Die Netflix-Aktie demonstriert zum Jahresende 2024 eine beeindruckende Entwicklung an der NASDAQ. Der Streaming-Gigant verzeichnete eine bemerkenswerte Kurssteigerung, die sich in einem aktuellen Handelspreis von 906,81 USD widerspiegelt. Diese positive Entwicklung wurde insbesondere durch die hervorragenden Quartalsergebnisse des dritten Quartals untermauert, in dem Netflix einen Umsatz von 9,78 Milliarden USD erwirtschaftete - eine Steigerung von 14,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch der Gewinn je Aktie übertraf mit 5,52 USD die Erwartungen deutlich.

Ausblick auf das neue Geschäftsjahr

Die Anleger blicken gespannt auf die bevorstehende Veröffentlichung der Q4-Bilanz am 21. Januar 2025. Marktanalysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 19,80 USD je Aktie. Bemerkenswert ist auch die Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief Anfang 2024: Von diesem Niveau bei 461,89 USD hat sich der Aktienkurs nahezu verdoppelt, was das starke Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell des Streaming-Dienstes unterstreicht.

