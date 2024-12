Das Unternehmen fördert angehende Studierende im Bereich Lieferketten zu Ehren seines 40-jährigen Jubiläums

Anlässlich seines 40-jährigenJubiläums hat Kinaxis® (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lieferketten-Orchestrierung, heute einen mit 40.000 US-Dollar dotierten akademischen Preis ausgeschrieben, um Studierende zu unterstützen, die eine Karriere im Bereich Lieferketten anstreben. Kinaxis stärkt seine Partnerschaften mit der Texas Christian University, der University of Toronto und der Carleton University, um jeder Institution einen Teil des Preises zur Verfügung zu stellen, der Studierenden, die derzeit in den Bereichen Lieferketten, KI oder Informatik eingeschrieben sind, dabei helfen soll, die Zukunft der Lieferketten zu gestalten.

Der Kinaxis-Preis für Akademiker kommt zu einer Zeit, in der der Bedarf an Talenten im Bereich der Lieferketten wächst. Wie eine kürzlich von Kinaxis gesponserte IDC-Umfrage bestätigt, geben über 32 der globalen Lieferkettenführungskräfte an, dass die Fähigkeit, Spitzentalente mit den richtigen Fähigkeiten anzuziehen und zu halten, ein Hauptanliegen für die Geschäftskontinuität ist.

"Da Lieferketten immer umfangreicher und komplexer werden, ist die Förderung der nächsten Generation von Führungskräften unerlässlich", sagte Gelu Ticala, Chief Technology Officer bei Kinaxis. "Unser 40-jähriges Jubiläum mit Investitionen in diese zukünftigen Innovatoren zu feiern, passt perfekt zu unserem Vermächtnis, Lieferketten innovativer, zuverlässiger und nachhaltiger zu machen, und ich könnte nicht aufgeregter sein, sie rechtzeitig zum nächsten Schuljahr auszuzeichnen."

Von der Entwicklung einer der ersten In-Memory-Materialbedarfsplanungsmaschinen (MRP) in den 1980er Jahren, die die MRP-Laufzeiten von Tagen auf Minuten verkürzte, bis hin zur Einführung eines SaaS-Modells Jahre vor der Konkurrenz war Kinaxis in den letzten vier Jahrzehnten bei jeder größeren technologischen Innovation in der Lieferkettenbranche an vorderster Front dabei.

Kinaxis ist sich der entscheidenden Rolle bewusst, die die Hochschulbildung dabei spielt, Studierende durch Gastvorträge, Fallstudienwettbewerbe, Zertifizierungen und das Kinaxis Supply Chain Game, eine Live-Simulation, die die Komplexität und Herausforderungen für Planer aufzeigt, mit dem Fachgebiet vertraut zu machen. Das Kinaxis Academic Program, das seit seiner Einführung 2020 über 12.000 Studierende erreicht hat, soll dazu beitragen, dass die nächste Generation über die Ideen und Fähigkeiten verfügt, die erforderlich sind, um die moderne Lieferkette voranzutreiben.

Weitere Informationen über das Kinaxis Academic Program finden Sie unter https://www.kinaxis.com/en/about-us/kinaxis-academic-program.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der Orchestrierung moderner Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten vorantreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der über mehrere Jahre angelegten strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Wir genießen das Vertrauen renommierter globaler Marken, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Disruption von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

