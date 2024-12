EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

ALBIS Leasing AG: Vollzug des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Rolf Hauschildt



20.12.2024 / 14:25 CET/CEST

Eintritt sämtlicher Angebotsbedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots

Aktionäre haben EUR 2,80 je angedienter ALBIS Leasing-Aktie erhalten

Rolf Hauschildt hält jetzt ca. 51,90 % der Aktien der ALBIS Leasing AG

Vollzug des Angebots nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG im Interesse der Gesellschaft Hamburg, 20. Dezember 2024. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) gibt bekannt, dass sämtliche Angebotsbedingungen im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von Rolf Hauschildt (der "Bieter") eingetreten sind. Das am 21. Oktober 2024 veröffentlichte Übernahmeangebot wurde damit vollzogen. Mit Vollzug hält der Bieter laut eigenen Angaben und Stimmrechtsmitteilung jetzt insgesamt 11.001.106 auf den Inhaber lautende Stückaktien an der ALBIS Leasing AG. Dies entspricht ca. 51,90 % des Grundkapitals sowie der Stimmrechte der Gesellschaft. Die Aktionäre haben EUR 2,80 je angedienter ALBIS Leasing-Aktie erhalten. Der Vollzug des Angebots ist nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG im Interesse der Gesellschaft. Eine diesbezüglich ausführliche Erläuterung findet sich in der gemeinsamen begründeten Stellungnahme des Vorstands und Aufsichtsrats. Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS, sagt: "Rolf Hauschildt ist ein verlässlicher, langfristig orientierter und partnerschaftlich denkender Aktionär. Er unterstützt die aktuelle Ausrichtung der ALBIS, den Vorstand und Aufsichtsrat und hat nicht die Absicht, aktiv in die laufende Geschäftstätigkeit einzugreifen. Entsprechend ist der Vollzug des Angebots aus meiner Sicht - die sich auch mit der Einschätzung des Aufsichtsrats deckt - positiv zu bewerten. Die ALBIS befindet sich auf einem sehr guten Weg und wird auch in Zukunft weiter erfolgreich am Leasingmarkt tätig sein."

Kontakt:

ALBIS Leasing Gruppe

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 700

ir@albis-leasing.de



