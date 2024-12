Seit heute notieren die Aktien der Empire Brand Building aus der Schweiz an der Börse Hamburg. Das Listing erfolgt im High Risk Market der Hamburger Börse. Der erste Kurs wurde am Morgen mit 8,00 Euro ermittelt. Mit dem Listing will die Gesellschaft die Transparenz erhöhen. Zudem wird so die Bekanntheit gesteigert. Der Streubesitz liegt ...

