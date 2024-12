NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 47 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Entgeltvereinbarung mit den Airlines sei für den Flughafenbetreiber eine eindeutig positive Entwicklung, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konditionen lägen über der durchschnittlichen Markterwartung. Angesichts der jüngsten Kursrally bleibt Hunt aber trotzdem bei seiner neutralen Einstufung für die Aktie./niw/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2024 / 11:23 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2024 / 12:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005773303