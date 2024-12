Am 17. Dezember 2024 gab SBC Medical Group Holdings Incorporated ("SBC Medical" oder "Unternehmen") bekannt, dass seine Tochtergesellschaft SBC Medical Group Co., Ltd. (im Folgenden "SBCMG") die Entscheidung getroffen hat, alle Anteile an ihren Tochtergesellschaften SBC Kijimadaira Resort Co., Ltd. (im Folgenden "Kijimadaira") und Skynet Academy Co., Ltd. (im Folgenden "SNA") wie unten ausgeführt zu veräußern. Der Beschluss, diese Tochtergesellschaften zu verkaufen, wurde gefasst, um die Managementressourcen der SBCMG auf das Kerngeschäft der medizinischen Dienstleistungen zu fokussieren. Dies steht im Einklang mit der Strategie, Prioritäten zu setzen und sich auf die wichtigsten Geschäftsbereiche zu konzentrieren.

Die zu veräußernden Tochtergesellschaften sind in den folgenden Branchen tätig:

Kijimadaira : Betrieb von Skigebieten

: Betrieb von Skigebieten SNA: Flugausbildung

Die Aktien werden an ein Unternehmen verkauft, das sich vollständig im Besitz von Yoshiyuki Aikawa befindet, dem CEO des Unternehmens. Da an dieser Transaktion verbundene Parteien beteiligt sind, wurde sie vom Board of Directors und vom Prüfungsausschuss des Unternehmens beraten und genehmigt. Um die Rechtmäßigkeit der Transaktion zu gewährleisten, hat eine unabhängige Drittorganisation eine Bewertung vorgenommen. Die Ergebnisse sind wie folgt:

Die Bewertung der Kijimadaira-Aktien spiegelt das negative Eigenkapital wider, das zu einem nominalen Verkaufspreis führt. Die Bewertung der SNA-Aktien wurde anhand der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) ermittelt. Der Transaktionsbetrag ist jedoch für die Rechnungslegung nicht relevant.

Die Auswirkungen dieser Transaktion auf den Konzernabschluss des Unternehmens werden voraussichtlich minimal sein, und es werden keine wesentlichen Änderungen der Finanzlage erwartet.

Der Abschluss der Transaktion ist für Ende Dezember 2024 geplant und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. SBC Medical verfolgt weiterhin seine Wachstumsstrategie, die sich auf den Sektor der medizinischen Dienstleistungen konzentriert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

