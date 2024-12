DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Vorzüge des Internet of Things sind für De.mem enorm wichtig

Frankfurt (pta/21.12.2024/08:00) - Digitalisierung bestimmt mittlerweile in hohem Maße das Geschäftsmodell der meisten Unternehmen. Wer sich den Vorteilen dieses Trends verschließt, dürfte gegenüber der Konkurrenz mehr und mehr ins Hintertreffen geraten.

Die großen Vorteile des Internet of Things

Unter Internet of Things (IoT) versteht man z.B. die Vernetzung von physischen Geräten und Objekten via Internet, sodass diese miteinander kommunizieren und Daten austauschen können. Geräte wie Sensoren, Maschinen, Haushaltsgeräte oder Fahrzeuge erfassen Informationen, senden sie in Cloud-Speicher oder lokale Netzwerke und ermöglichen so die Automatisierung und intelligente Entscheidungen. Anwendungsbeispiele sind Smart-Home-Systeme, vernetzte Fabriken (Industrie 4.0) oder intelligente Städte. IoT verbessert Effizienz, Komfort und ermöglicht datengestützte Optimierung in Echtzeit.

PTC Inc. (ISIN: US69370C1009) ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das sich u.a. auf Internet of Things (IoT) spezialisiert hat. Mit der IoT-Plattform ThingWorx bietet die Firma Lösungen zur Vernetzung von Geräten, Datenanalyse und Prozessoptimierung. ThingWorx ermöglicht Unternehmen, IoT-Anwendungen selbst zu entwickeln, Maschinen zu überwachen und Produktionsabläufe effizienter zu gestalten. PTC ist besonders stark in den Bereichen Industrie 4.0 und Smart Manufacturing vertreten und unterstützt Kunden dabei, digitale Zwillinge und intelligente Fabriken zu realisieren. Zugleich kombiniert das Unternehmen IoT mit Augmented-Reality-Technologie, um Innovationen in der industriellen Fertigung voranzutreiben.

De.mem profitiert von IoT-Kostenvorteilen

Auch De.mem, ein international tätiger Anbieter von Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie, profitiert von den Vorteilen der Digitalisierung - und dies in mehreren Bereichen. Durch den Einsatz von Sensoren und IoT-Technologien überwacht De.mem bspw. die Leistung ihrer Membransysteme in Echtzeit. Dies ermöglicht proaktive Wartung, optimiert Betriebsabläufe und führt somit zu einer intelligenten Membrantechnologie. Außerdem können sich fortschrittliche Steuerungssysteme automatisch an wechselnde Wasserqualitäten und -mengen anpassen. Dies führt dann zu einer erhöhten Effizienz und senkt den Energieverbrauch. Wichtige Betriebsdaten werden an der Quelle erfasst und anschließend analysiert, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren und die Wasseraufbereitung kontinuierlich zu optimieren.

Erhebliche Kostenvorteile erzielt de.mem durch das Nutzen von Fernüberwachung und -wartung. Dadurch kann De.mem nämlich Anlagen jederzeit und überall aus der Ferne nicht nur überwachen, sondern auch konkret steuern, wodurch sich kostenintensive Ausfallzeiten und Vor-Ort-Einsätze deutlich reduzieren. Mit dem firmeneigenen, intern entwickelten Steuerungssystem de.live nutzt die Firma speicherprogrammierbare Steuerungen (PLC) sowie einen für die Prozesssteuerung optimierten Algorithmus, um Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit zu verbessern. Diese Software zeichnet sich durch die nachfolgend aufgeführten Features aus:

Fernzugriff über WAN/4G LTE

Benutzerfreundliche grafische Oberfläche für mehr Produktivität und Sicherheit

Intelligente PID-Funktion für stabilen Durchfluss und optimale Prozesse

Benutzerverwaltung mit Rollen und Berechtigungen

SCADA-System mit Redundanz-Konfiguration

Alarmmanagement mit verschiedenen Kategorien

Automatische Datensammlung für vorausschauende Wartung und Prozesssteuerung

Außerdem nutzt De.mem führende PLC- und Software-Marken wie Schneider, Simatic und Rockwell. Dabei werden Komponenten gemäß den individuellen Kundenanforderungen programmiert. Mit de.live kann man einfach und bequem wichtige Parameter der Wasseraufbereitungsanlagen in Echtzeit und aus der Ferne überwachen, sogar via Smartphone oder Laptop.

Durch diese digitalen Ansätze steigert De.mem die Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit seiner Lösungen und verbessert dadurch letztendlich auch die Rentabilität des eigenen Unternehmens.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

