Small- & MicroCap Investment: De.mem setzt seit Jahren auf Diversifikation

Frankfurt (pta/22.12.2024/09:30) - Unter börsennotierten Unternehmen spielt Diversifikation eine besonders große Rolle - sowohl bei billionenschweren Großkonzernen als auch bei kleinen Nebenwerten. Im optimalen Fall verbessern sich dadurch die Renditen.

Diversifikation - der Schlüssel zum Erfolg

Der US-amerikanische Ökonom Harry Markowitz wurde 1990 für seine bahnbrechende Arbeit zur "Modernen Portfoliotheorie" und der daraus abgeleiteten großen Bedeutung der Diversifikation sogar mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Diversifikation spielt in der heutigen Wirtschaftswelt eine entscheidende Rolle, da sie Unternehmen, Investoren und Volkswirtschaften hilft, Risiken zu minimieren, Chancen zu maximieren und sich an dynamische Marktbedingungen anzupassen. Sie ist ein essenzielles Instrument, um in der heutigen, globalisierten und schnelllebigen Wirtschaftswelt erfolgreich zu bleiben. Zudem schützt sie vor unvorhersehbaren Risiken, schafft Wachstumspotenziale und hilft, den Herausforderungen sich verändernder Märkte zu begegnen. Lange Rede, kurzer Sinn: Diversifikation ist der Schlüssel zum Erfolg.

Eine besonders erfolgreiche Diversifikation ihres ursprünglichen Geschäftsmodells haben in den vergangenen Jahrzehnten folgende globale Megaunternehmen betrieben: Amazon (ISIN: US0231351067), Apple (ISIN: US0378331005) und Alphabet (früher: Google: ISIN: US02079K3059).

Wie sich De.mem diversifiziert hat

Diversifikation hilft dabei, das Gesamtrisiko auf mehrere Märkte, Produkte oder Regionen - sozusagen auf mehrere Schultern zu verteilen. Sollte ein Bereich Schwierigkeiten haben, können andere Geschäftsbereiche dies möglicherweise ausgleichen. Das auf Wassertechnologie spezialisierte australische Unternehmen De.mem (ISIN: AU000000DEM4) hat in den vergangenen Jahren folgende Strategien zur Diversifikation verfolgt.

Erstens: Neben Australien bietet das Unternehmen seine verschiedenen Lösungen zur dezentralen Wasserreinigung über eigene Tochtergesellschaften oder im Rahmen von Partnerschaften mittlerweile auch in folgenden Ländern an: Deutschland, Singapur, USA und Kanada.

Zweitens: Grundsätzlich kann man De.mem eine starke Fokussierung auf Industriekunden attestieren, während öffentliche bzw. staatliche Auftraggeber im Kundenportfolio tendenziell keine Rolle spielen. Dies liegt vor allem daran, dass deren Aufträge in der Regel auf Basis langwieriger und komplizierter Ausschreibungsverfahren vergeben werden. Seit kurzem zählen aber auch Privathausalte zum Kundenkreis von De.mem, was in erster Linie auf die spezielle Anwendung der Haushaltsfilter zurückzuführen ist. Die von De.mem entwickelte, mit Graphenoxid (GO) veredelte Membrantechnologie hat im Mai 2024 die Zertifizierung der National Sanitation Foundation (NSF) gemäß dem Standard NSF/ ANSI 53 für Trinkwasseraufbereitungseinheiten erhalten, wodurch die vollständige Vermarktung dieses Haushaltswasserfiltrationsprodukts in Nordamerika ermöglicht wurde.

Drittens: Innerhalb des bestehenden Kundenportfolios hat De.mem durch die Übernahme mehrerer Unternehmen zudem eine Diversifikation auf neue Geschäftsmodelle bzw. Anwendungsbereiche vollzogen. Derzeit werden die Industriekunden in folgende Kategorien eingeteilt: Minen- und Rohstoffunternehmen, Infrastruktur inkl. Hotels und Resorts, Lebensmittel- und Getränkefirmen inkl. Agrarwirtschaft sowie Sonstige inkl. Galvanikbetriebe.

Wichtig zu wissen: Dank der Diversifikation des Produkt- und Dienstleistungsangebots kann De.mem verstärktes "Cross-Selling" erreichen und erzielt dadurch zusätzliche Umsätze. Da viele der Industriekunden mehrere Betriebsstätten bzw. Fabriken betreiben, verfolgt das Management dabei üblicherweise die Strategie "land and expand", also das Wachstum von einer Produktionsstätte des Kunden zur nächsten.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

