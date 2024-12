DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Goldaktien: Warten auf den Ausbruch beim Goldpreis! Newmont, Agnico Eagle und Tesoro Gold im Fokus!

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/22.12.2024/11:00) - Aktuell konsolidiert der Goldpreis leicht unter dem Allzeithoch und bewegt sich leicht unter der 50-Tageslinie. Ein Ausbruch darüber könnte Goldaktien einen Schub geben. Chancen bieten sich bei Platzhirschen wie Newmont oder Agnico Eagle. Aber auch die Aktie von Tesoro Gold sollten Anleger im Auge behalten!

Gold: Einer der Gewinner 2024!

Wer zu Jahresanfang aufs Gold setzte, kann auf ein mehr als ordentliches Jahr zurückblicken. Das Edelmetall brachte in US-Dollar gerechnet ein Plus von mehr als 28 Prozent. Dementsprechend kamen auch die Goldaktien in Fahrt, sollte man gemeinhin denken. Dies gilt allerdings nur für die wenigsten Titel. Vielmehr hinken diese der Entwicklung des Goldpreises hinterher. Die Bewertungen vieler Goldaktien sind in Relation zum Goldpreis gesehen so niedrig wie noch nie. Dementsprechend besteht hier ein großes Potenzial für 2025. Die fundamentalen Faktoren, die für Gold sprechen, sind dabei weiter intakt. Auch unter Trump werden die USA wahrscheinlich ihren riesigen Schuldenberg noch ausbauen. Ähnlich schwierig ist die Lage in Industrieländern wie Frankreich oder Japan. Zudem droht eine Eskalation der Handelskriege, insbesondere zwischen den USA und China. Aber auch Europa dürfte es treffen. Unsicherheit, hohe Schulden und das Potenzial für eine wieder deutlich anziehende Inflation in Folge von Zöllen sind das beste Umfeld für Gold. Dementsprechend könnte es sich lohnen, auf eine starke Performance von Goldaktien zu setzen.

Newmont: Der Weltmarktführer hat bisher enttäuscht

Newmont (37,90 Euro; US6516391066) ist der Platzhirsch unter allen Goldwerten. Der Konzern aus Denver ist der größte Goldproduzent der Welt. Die Aktie war 2023 stark gestiegen; vielleicht etwas zu stark. Denn dieses Jahr ist sie eine Enttäuschung. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn mit 5 Prozent im Minus. Dabei sind die Gewinnmargen des Konzerns gestiegen. Doch die Anleger störten sich an den Kosten, die bei 1.600 US-Dollar je produzierter Unze liegen. Auch wenn die Kosten weniger stark gestiegen sind als der Goldpreis, ist das Kostenthema ein großes Problem des Konzerns. Doch 2025 kommt die Besserung. Mindestens drei Minen gibt Newmont ab. Allesamt gehören zu den mit den höchsten Produktionskosten. Zudem sollte auch die milliardenschwere Übernahme der australischen Newcrest nun verdaut seien. Viele Probleme werden also gelöst. Das könnte steigende Dividenden und weitere Aktienrückkäufe mit sich bringen.

Agnico Eagle: Anlegers Liebling!

Ganz anders ist die Situation bei Agnico Eagle (77,80 Euro; CA0084741085). Der Konzern aus der kanadischen Provinz Quebec gilt als absolutes Qualitätsunternehmen. Übernahmen wurden in den vergangenen Jahren effizient gemanaged, die Kosten hat Agnico im Griff. Noch dazu schafft man auch mit kleinen Deals großen Wert. So kaufte man jüngste O3 Mining für rund 200 Mio. Dollar. Mit deren Vorkommen soll Agnicos Malartic-Mine, der größte Gold-Tagebau Nordamerikas, gefüttert werden. Die Kosten einer neuen Verarbeitungsanlage werden direkt eingespart. Qualität hat wie üblich ihren Preis. Agnico weist von den großen Goldproduzenten die höchste Bewertung auf. Dafür setzte man auf das wahrscheinlich beste Portfolio an Goldminen in der Welt, hat praktisch kein politisches Risiko, dafür aber das beste Management-Team der Branche.

Tesoro Gold: Großes Potenzial im Norden Chiles

Im Norden Chiles könnte ein großer Gold-Distrikt entstehen. Denn Tesoro Gold (0,01 Euro; AU0000077208)entwickelt dort das aussichtsreiche El Zorro-Projekt. Es liegt bereits eine Ressource vor und auch eine Scoping-Studie zeigt das wirtschaftliche Potenzial des Vorkommens. So können dort 651.000 Unzen Gold pro Jahr abgebaut werden, wobei das Vorkommen noch deutlich vergrößert werden kann. Die Kosten sollen bei lediglich 1.068 US-Dollar je Unze liegen. Der Nettoinventarwert des Projekts liegt bei 302 Mio. US-Dollar vor Steuern. Zum Vergleich: Der Börsenwert beträgt lediglich 31 Mio. australische Dollar. Die Chancen des Unternehmens hat auch der Bergbauriese Gold Fields aus Südafrika erkannt, der massiv in das Unternehmen investiert hat und mit einem Anteil von 17,5 Prozent der größte Einzelaktionär der Australier ist. Für Tesoro spricht auch die Top-Infrastruktur. Etliche Minen befinden sich rund um das Hauptprojekt, so dass Straßenzugang, Wasser, Strom und Häfen in unmittelbarer Nähe vorhanden sind. Dazu kommt, dass Chile ein sicheres Bergbauland mit einer langen Tradition ist.

---------?

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".???

Tesoro Gold Land: Australien? ISIN:AU0000077208 https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis Tesoro Gold? Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.?

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/investors

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.?

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.?

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.?

Zukunftsgerichtete Aussagen? Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.?

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.?

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen? Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations? Dr. Eva Reuter? Friedrich Ebert Anlage 35-37? 60327 Frankfurt? +49 (0) 69 1532 5857? www.dr-reuter.eu ( https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.dr-reuter.eu ) www.small-microcap.eu ( http://www.small-microcap.eu/ )

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.?

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2024 05:00 ET (10:00 GMT)