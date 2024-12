DJ BNP Paribas erwirbt Axa Investment Managers für 5,1 Mrd EUR

Von Adria Calatayud

DOW JONES--BNP Paribas erwirbt vom französischen Versicherer Axa für 5,1 Milliarden Euro dessen Fondstochter Axa Investment Managers. Wie die französische Bank mitteilte, ist eine entsprechende Vereinbarung zwischen Paribas' Versicherungssparte BNP Paribas Cardif und Axa unterzeichnet worden.

Die französischen Konzerne hatten Anfang August bekanntgegeben, dass sie sich in exklusiven Gesprächen über ein Geschäft befinden, das die von BNP Paribas verwalteten Fonds mehr als verdoppeln und einen der größten Vermögensverwalter in Europa schaffen würde. Die Vereinbarung umfasst auch eine langfristige Partnerschaft, in deren Rahmen BNP Paribas einen großen Teil der Vermögenswerte des Versicherers Axa verwalten würde.

Die Unterzeichnung der Vereinbarung sei erfolgt, nachdem beide Gruppen die Informations- und Konsultationsverfahren mit den Arbeitnehmervertretungen abgeschlossen hatten, teilte BNP Paribas bereits am Samstag mit. Der Abschluss der Transaktion werde für Mitte 2025 erwartet, er stehe unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

"In Erwartung des Abschlusses arbeiten nun alle Teams daran, die Mitarbeiter und Kunden von Axa IM in der BNP Paribas Cardif Gruppe willkommen zu heißen", sagte der Chairman von BNP Paribas Cardif, Renaud Dumora.

Das fusionierte Unternehmen würde Vermögenswerte in Höhe von 1,5 Billionen Euro verwalten und wäre damit einer der größten europäischen Akteure in diesem Sektor.

Mit der Übernahme will BNP Paribas ihre Position bei der Verwaltung langfristiger Sparanlagen für Versicherer und Pensionsfonds stärken. Außerdem soll für den Erwerb ein Teil des Erlöses von mehr als 16 Milliarden Dollar aus dem Verkauf der Bank of the West an die Bank of Montreal im Jahr 2021 verwendet werden.

Für Axa bedeutet der Verkauf den Ausstieg aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft und eine stärkere Konzentration auf das Kerngeschäft Versicherungen.

