Fujirebio Holdings, Inc. (Präsident und CEO: Goki Ishikawa; Hauptsitz: Minato-ku, Tokio), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von H.U. Group Holdings, Inc. (Vorsitzender, Präsident und CEO der Gruppe: Shigekazu Takeuchi; Hauptsitz: Minato-ku, Tokio), und Eisai Co., Ltd. (Vertreter des Unternehmens und CEO: Haruo Naito; Hauptsitz: Bunkyo-ku, Tokio; im Folgenden "Eisai") gaben heute bekannt, dass sie eine Absichtserklärung für die gemeinsame Erforschung und soziale Umsetzung neuartiger blutbasierter Biomarker im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen unterzeichnet haben.

Fujirebio und Eisai haben gemeinsam an der Erforschung von Biomarkern im Liquor cerebrospinalis im Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit (AK) gearbeitet.

Die beiden Unternehmen haben vereinbart, ihre Partnerschaft auf der Grundlage des gemeinsamen Verständnisses voranzutreiben, dass die Entwicklung und Vermarktung von Diagnosemethoden für neurodegenerative Erkrankungen durch die Integration der langjährigen jeweiligen Expertise von Fujirebio, das über Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Testreagenzien im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen verfügt, und Eisai, das sich mit der Erforschung und Entwicklung von Therapeutika im Bereich Demenz befasst, beschleunigt werden kann. Die Partner planen, eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zu erkunden, darunter die klinische Umsetzung diagnostischer Reagenzien für das phosphorylierte Tau-217-Protein (p-Tau217) im Plasma, die Erforschung und Entwicklung einfacher diagnostischer Methoden unter Verwendung neuartiger blutbasierter Biomarker sowie die Entwicklung und Vermarktung von In-vitro-Diagnostika.

Im Rahmen dieser nicht exklusiven Partnerschaft werden Fujirebio und Eisai Diagnosetechnologien für verschiedene neurodegenerative Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf entwickeln und die weltweite Verbreitung dieser Technologien beschleunigen, um ein Umfeld zu schaffen, in dem geeignete Behandlungen ausgewählt und bereitgestellt werden können, und so zur Verbesserung der Diagnose und Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen beizutragen.

Über Fujirebio

Fujirebio, ein Mitglied der H.U. Group Holdings Inc., ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich hochwertiger IVD-Tests mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung, Produktion und weltweiten Vermarktung robuster IVD-Produkte. Fujirebio war vor über 25 Jahren das erste Unternehmen, das Liquor-Biomarker für AD-Tests unter der Marke Innogenetics entwickelte und vermarktete. Fujirebio ist nach wie vor das einzige Unternehmen mit einem so umfassenden Angebot an manuellen und vollautomatischen Tests für neurodegenerative Erkrankungen und arbeitet kontinuierlich mit Organisationen und klinischen Experten auf der ganzen Welt zusammen, um neue Wege für frühere, einfachere und umfassendere neurodegenerative Diagnosewerkzeuge zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.fujirebio.com.

Über Eisai Co., Ltd.

Das Unternehmenskonzept von Eisai lautet: "Den Patienten und Menschen im täglichen Leben oberste Priorität einräumen und den Nutzen der Gesundheitsversorgung erhöhen." Im Rahmen dieses Konzepts (auch bekannt als Human Health Care HHC streben wir danach, soziale Vorteile in Form von weniger Sorgen um die Gesundheit und weniger gesundheitlichen Ungleichheiten zu erzielen. Mit einem globalen Netzwerk aus F&E-Einrichtungen, Produktionsstätten und Marketing-Tochtergesellschaften streben wir danach, innovative Produkte zu entwickeln und bereitzustellen, die auf Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf abzielen, mit besonderem Schwerpunkt auf unseren strategischen Bereichen Neurologie und Onkologie.

Darüber hinaus engagieren wir uns für die Beseitigung vernachlässigter Tropenkrankheiten (NTDs), die ein Ziel (3.3) der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) sind, indem wir gemeinsam mit globalen Partnern an verschiedenen Aktivitäten arbeiten.

Weitere Informationen über Eisai finden Sie unter www.eisai.com (Hauptsitz weltweit: Eisai. Co., Ltd.). Sie können uns auch auf X global ), LinkedIn global und Facebook global folgen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241223329510/de/

Contacts:

H.U. Group Holdings, Inc.

Für Medien:

Public Relations Section, Public Relations/Sustainability Dept.

Telefon: +81-3-6279-0884

E-Mail: pr@hugp.com

Für Investoren und Analysten:

IR/SR Dept.

Telefon: +81-3-6279-0926

E-Mail: ir@hugp.com

Eisai, Co., Ltd.

Für Medien:

Public Relations Dept.

Telefon: +81-3-3817-5120