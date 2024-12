DJ PTA-Adhoc: More Impact AG: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der The Key Unternehmensberatung GmbH geplant

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main, 23. Dezember 2024 - Vorstand und Aufsichtsrat der More Impact AG haben heute einen Grundsatzbeschluss über eine Sachkapitalerhöhung um EUR 87.000.000,00 aus genehmigtem Kapital durch Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile an der The Key Unternehmensberatung GmbH, Köln, gefasst.

Die More Impact AG soll als Technologie-Holding in Zukunft Unternehmen mit Fokus auf medizintechnische Anwendungen unter sich vereinen und so ein spezialisiertes Beteiligungsportfolio aufbauen.

Es sollen 87.000.000 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an die Gesellschafter der The Key Unternehmensberatung GmbH gegen Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile an der The Key Unternehmensberatung GmbH ausgegeben werden. Unter den Zeichnern ist die Großaktionärin der Gesellschaft, die Neon Equity AG, mit einer Beteiligung von rd. 43 % an dem Stammkapital der Zielgesellschaft.

Die The Key Unternehmensberatung GmbH wird als Sacheinlage auf Basis einer Bewertung von mindestens EUR 261 Mio. in die Gesellschaft eingebracht, was einem Wert von EUR 3,00 je neuer Aktie entspricht.

Die The Key Unternehmensberatung GmbH fokussiert sich insbesondere auf die Entwicklung und Patentierung der neuartigen nadellosen Spritze "Speedinjekt". Wesentlicher Vermögensgegenstand der Gesellschaft ist ein entwickeltes und angemeldetes Patent. Die nadellose Spritze bietet völlig neue Möglichkeiten im Bereich Ästhetik (Botox, Hyaluron, Abnehmspritze) oder bei der Verabreichung von Insulin. Auch in der Tiermedizin hat die Speedinjekt maßgebliche Vorteile zu herkömmlichen Verabreichungsformen.

Aussender: More Impact AG Adresse: Mörfelder Landstraße 277 b, 60598 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Gerald Schüssel Tel.: +49 69 38076661 E-Mail: info@moreimpactag.de Website: www.moreimpactag.de

ISIN(s): DE000A1PG979 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

