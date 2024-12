Uran-Bullenmarkt: Cosa Resources: Eine Aktie für unter dem Weihnachtsbaum

Anzeige / Werbung

Cosa Resources gehört zu den besten Uran-Wachstumsaktien, die Sie jetzt kaufen können.

Liebe Leserinnen und Leser,

wissen Sie, dass Microsoft eine Partnerschaft mit Constellation Energy eingeht, um das Atomkraftwerk in Three Mile Island wieder in Betrieb zu nehmen?

Vielleicht haben Sie auch gehört, dass Alphabet eine Partnerschaft mit Kairos Power zur Stromerzeugung für seine künstlichen Intelligenz-Server (KI) eingegangen ist . Und Amazon hat tatsächlich ein eigenes Atomkraftwerk gekauft.

Natürlich werden alle diese neuen Projekte Kernbrennstoff für ihren Betrieb benötigen. Und hier beginnt die heutige Geschichte.

Cosa Resources gab vor kurzem bekannt das sie eine Vereinbarung zur Gründung von Joint Ventures mit Denison Mines abgeschlossen hat! Diese Partnerschaft könnte bedeutende Fortschritte in der Uranexploration ermöglichen und bietet Einblicke in die Strategien beider Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf die Cosa Resources Projekte.

Die Partnerschaft zwischen Denison Mines und Cosa Resources markiert einen bedeutenden Schritt in der Uranexploration. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, das Potenzial mehrerer Projekte im östlichen Athabasca-Becken auszuschöpfen, indem Cosa Resources eine Mehrheitsbeteiligung erwirbt. Denison Mines wird dabei zum größten Anteilseigner von Cosa, was eine strategische Allianz darstellt, die beide Unternehmen in eine vielversprechende Zukunft führt.

Die Projekte bestehen aus dem Projekt Murphy Lake North, das nur vier Kilometer von Iso Energys Hurricane-Lagerstätte entfernt liegt, dem Projekt Darby, das zehn Kilometer westlich von Camecos Cigar Lake Mine liegt, und dem Projekt Packrat, das 19 Kilometer südwestlich der Rabbit Lake Mill liegt.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Cosa Resources eine Beteiligung von 70 % an drei Projekten im östlichen Athabasca-Becken erwirbt. Im Gegenzug wird Denison Mines knapp 20 % der Anteile an Cosa halten. Diese strategische Partnerschaft wird durch die Ernennung von zwei Vertretern von Denison in den Vorstand von Cosa ergänzt, was die enge Verbindung zwischen den beiden Unternehmen weiter festigt.

David Cates, CEO von Denison Mines, hebt hervor, dass die Wahl auf Cosa Resources fiel, weil das Team um Keith Bodnarchuk über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse in der Athabasca-Region verfügt. Viele Mitglieder des Cosa-Teams, darunter Keith selbst, haben zuvor für Denison gearbeitet und kennen die geologischen Gegebenheiten der Region bestens. Diese Vertrautheit und Kompetenz machen Cosa zum idealen Partner für die Weiterentwicklung der Projekte.

Die Projekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, sind jedoch alle bereit für Entdeckungen. Ein Beispiel ist das Murphy Lake North Projekt, das in der Nähe des von ISO Energy entdeckten Hurricane-Vorkommens liegt. Die bisherigen Bohrungen haben bereits vielversprechende strukturelle Veränderungen und Mineralisierungen aufgezeigt, was das Potenzial für zukünftige Entdeckungen unterstreicht.

Das Murphy Lake North Projekt von Cosa Resources befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Hurricane-Ablagerung, einem bedeutenden Fund, der 2018 von ISO Energy entdeckt wurde. Diese Nähe bietet einen strategischen Vorteil, da die geologischen Bedingungen ähnlich sind und potenziell reichhaltige Uranvorkommen aufweisen könnten.

Die geologische Struktur in diesem Gebiet erstreckt sich über mehrere Kilometer und weist Parallelen zur Hurricane-Ablagerung auf. Diese Trends sind von großer Bedeutung, da sie oft als Indikatoren für potenziell mineralisierte Zonen dienen. Die bisherigen Bohrungen in der Region haben bereits strukturelle Veränderungen und Anzeichen von Mineralisierung gezeigt, was die Erwartungen an zukünftige Entdeckungen weiter verstärkt.

Mit über 15 Projekten im Portfolio muss Cosa Resources eine klare Priorisierungsstrategie verfolgen. Keith Bodnarchuk erklärt, dass das Unternehmen einen "Drill-it-and-kill-it"-Ansatz verfolgt, bei dem Projekte, die nicht das gewünschte Potenzial zeigen, schnell aussortiert werden.

Murphy Lake North wird als Top-Priorität für das kommende Jahr angesehen, aber auch andere Projekte wie Darby und Pack Rat stehen bereit, sollte es notwendig sein, den Fokus zu verlagern.

Die Partnerschaft zwischen Denison Mines und Cosa Resources basiert nicht nur auf der finanziellen und operativen Zusammenarbeit, sondern auch auf technischer Beratung und gemeinsamer Zielbestimmung. Denison Mines wird aktiv an der Priorisierung der Zielgebiete beteiligt sein, um sicherzustellen, dass die Projekte effektiv vorangebracht werden. Diese mehrstufige Kooperation soll sicherstellen, dass die besten Ergebnisse erzielt werden.

Strategie der Denison Explorationsprojekte

Denison Mines verfolgt eine strategische Ausrichtung, bei der die Konzentration auf die Entwicklung und den Abbau von Uranressourcen liegt. Projekte, die nicht im unmittelbaren Fokus stehen, werden in die Hände von Partnern wie Cosa Resources übergeben, um deren Potenzial zu maximieren. Diese Strategie ermöglicht es Denison, von Entdeckungen zu profitieren, ohne selbst direkt an der Exploration beteiligt zu sein.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die Beibehaltung eines direkten Anteils von 30 % an den Projekten, die von Cosa bearbeitet werden. Dies stellt sicher, dass Denison weiterhin ein erhebliches Interesse an den Projekten hat und von deren Fortschritten profitieren kann.

Zukünftige Finanzierungsbeteiligung durch Denison

Im Rahmen der Vereinbarung verpflichtet sich Denison Mines, mindestens eine Million Dollar in zukünftige Eigenkapitalfinanzierungen von Cosa zu investieren. Diese Verpflichtung unterstreicht Denisons Engagement und Vertrauen in die Projekte von Cosa Resources.

Diese finanzielle Unterstützung soll sicherstellen, dass Cosa über die notwendigen Ressourcen verfügt, um die Projekte voranzutreiben. Die Beteiligung von Denison an der Finanzierung zeigt auch den Glauben an das langfristige Potenzial der Partnerschaft und der Projekte.

Weitere Entwicklungen bei Cosa

Cosa Resources plant, die Transaktion mit Denison schnellstmöglich abzuschließen und sich auf die Erkundungsbohrungen am Murphy Lake North Projekt im Jahr 2025 zu konzentrieren. Die bisherigen geophysikalischen Untersuchungen und Bohrungen haben bereits vielversprechende Ergebnisse geliefert, die auf eine erfolgreiche Zukunft hindeuten.

Darüber hinaus arbeitet Cosa an weiteren Projekten, darunter Ursa und Orion, und erwartet in naher Zukunft weitere Ergebnisse aus geochemischen Analysen. Diese kontinuierlichen Entwicklungen stärken das Portfolio von Cosa und bieten zusätzliche Chancen für Entdeckungen.

Vor kurzem veröffentlichte Cosa Resources die Ergebnisse der luftgestützten geophysikalischen Vermessung und Interpretation für die Uranprojekte Orbit und Aurora.

Höhepunkte

Mehrere Zielgebiete identifiziert auf jedem der Projekte Orbit und Aurora

Mehrere Zielgebiete weisen geophysikalische Ähnlichkeiten mit den Gebieten auf, in denen sich die Key Lake-Lagerstätten und die GMZ befinden.

Alle Zielgebiete weisen geophysikalische Anomalien auf, die als oberflächennah und unter einer oberflächennahen Schicht liegend interpretiert werden.

Das Projekt Orbit befindet sich 19 Kilometer südlich des Athabasca-Beckens und 22 Kilometer südlich der Key Lake Mill und der ehemaligen Mine Key Lake. Die Mine Key Lake produzierte 209,8 Millionen Pfund U O38 mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,3 % U O38 aus Lagerstätten, die sich entlang eines 065 Grad verlaufenden leitfähigen Korridors mit dazugehörigen 045 Grad verlaufenden Trends befinden.

Das Projekt Aurora erstreckt sich über einen 17 Kilometer langen Abschnitt am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens, 16 Kilometer östlich von Key Lake und 40 Kilometer südlich der GMZ. Es wird davon ausgegangen, dass die Sandsteinbedeckung im nördlichen Drittel von Aurora weniger als 100 Meter dick ist und im restlichen Teil nicht vorhanden ist.

Das Management von Cosa ist der Ansicht, dass die Ergebnisse der luftgestützten Vermessung die Projekte Orbit und Aurora aufgewertet haben. Die nächsten Schritte werden voraussichtlich Fernerkundung und anschließende Bodenuntersuchungen umfassen, um die Zielgebiete vor der ersten Diamantbohrung zu priorisieren.

Andy Carmichael, Vize Präsident Exploration, kommentierte:

"Wir freuen uns, berichten zu können, dass die jüngsten luftgestützten Vermessungen bei Orbit und Aurora oberflächennahe Analoga zu Key Lake und der kürzlich entdeckten Gemini-Zone identifiziert haben. Orbit und Aurora weisen ermutigende historische Bohrergebnisse auf, die entweder auf dem Projekt oder auf dem Trend liegen, und in allen modernen Zielgebieten von Cosa gibt es reichlich Streichenraum. Wir sind sehr ermutigt durch die Assoziation zwischen interpretierten Strukturen und Schwerkrafttiefs, die möglicherweise auf eine hydrothermale Alteration hindeuten, und wir sind begierig darauf, diese Zielgebiete durch Bohrungen zu erproben. Die Nähe beider Projekte zu der in Betrieb befindlichen Uranmühle Key Lake und der dazugehörigen Infrastruktur macht diese Projekte sehr interessant für die potenzielle Entdeckung von oberflächennahen und für den Tagebau geeigneten Uranmineralisierungen. Ihre Lage außerhalb der lange Zeit favorisierten Wollaston-Mudjatik-Übergangszone (WMTZ) hat dazu geführt, dass diese Projekte, seit mehr als 40 Jahren übersehen wurden. Da die letzten drei großen Uranmineralressourcen, die in der Athabasca-Region entdeckt wurden, weit außerhalb der WMTZ liegen, betrachten wir diese historische Voreingenommenheit als eine bedeutende Explorationsmöglichkeit für Cosa."

Eine Aktie für unter dem Weihnachtsbaum

Der Uranmarkt steht vor einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, welches sich über Jahrzehnte erstrecken könnte. Mit einem Managementteam, das jahrzehntelange Erfahrung in der Exploration und Projektentwicklung mitbringt, sehen wir Cosa Resources hervorragend positioniert, um von den Chancen im Uransektor zu profitieren.

Von daher gehört Cosa Resources zu den besten Uran-Wachstumsaktien, die Sie jetzt kaufen können.

Darüber hinaus hebt sich Cosa Resources durch die strategische Allianz mit Denison Mines deutlich von seinen Mitbewerbern ab!

Clevere Anleger sollten jetzt einsteigen, denn die Aktie bietet sich im Moment für einen soliden Kauf an.

Mit einer Marktkapitalisierung von nur 10 Millionen Euro bietet Cosa Resources nach wie vor eine spannende Investitionsmöglichkeit in einem wachstumsstarken Markt.

Wir wünschen Ihnen besinnliche Festtage und weiterhin viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie cosaresources.ca, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Interessenskonflikte

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Cosa Resources Corp. wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Emittenten Abitibi Metals Corp. entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Medien oder Research-Firmen die Aktie von Abitibi Metals Corp. im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzuteilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, sodass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

