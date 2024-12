EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Veränderung des Finanzvorstands der HORNBACH Gruppe



23.12.2024 / 18:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Karin Dohm, Vorständin und Chief Financial Officer (CFO) der HORNBACH Gruppe, legt ihr Mandat bei der HORNBACH Gruppe vorzeitig nieder. Zuständiger Aufsichtsrat der HORNBACH Management AG stimmt für Ausscheiden spätestens zum 31. März 2025. Bornheim (Pfalz), Deutschland, 23. Dezember 2024. Der Aufsichtsrat der HORNBACH Management AG hat in seiner heutigen Sitzung dem Begehren von Karin Dohm entsprochen, ihr Mandat als Vorstandsmitglied bei HORNBACH spätestens zum 31. März 2025 vorzeitig niederzulegen, um sich außerhalb der HORNBACH Gruppe neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.



Dr. John Feldmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der HORNBACH Management AG erklärt: "Wir bedauern die Entscheidung von Karin Dohm, gleichzeitig ist sie zu respektieren. In den vergangenen vier Jahren haben wir im Aufsichtsrat produktiv und sehr erfolgreich mit Frau Dohm zusammengearbeitet. Für die Zukunft wünschen wir Frau Dohm alles Gute und viel Erfolg."



Am 1. Januar 2021 stieg Karin Dohm bei HORNBACH als Vorständin ein und folgte auf Roland Pelka als Vorstandsmitglied für Finanzen. Vor ihrem Wechsel war sie in verschiedenen Positionen bei der Deutschen Bank tätig. Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG, erläutert: "Die Entscheidung von Karin Dohm, ihr Mandat vorzeitig niederzulegen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen, hat uns so kurz vor Weihnachten und dem Jahreswechsel überrascht. Auf unser operatives Geschäft hat die Entscheidung jedoch keine Auswirkungen. Wir haben sehr gut aufgestellte Teams und erfahrene Führungskräfte in den Ressorts, die Frau Dohm verantwortet, sie werden alle laufenden Aufgaben und Verpflichtungen, sowie die anstehenden Projekte und Vorhaben erfolgreich voranbringen."



Sollte eine Neubesetzung bis zum endgültigen Ausscheiden von Karin Dohm aus dem Unternehmen nicht erfolgt sein, übernimmt Albrecht Hornbach übergangsweise interimistisch auch das Amt als Finanzchef der Gruppe. Der Entscheidung von Karin Dohm zollt Albrecht Hornbach Respekt und blickt auf die erfolgreiche Zusammenarbeit zurück: "Gemeinsam mit Karin Dohm haben wir strukturelle Veränderungen innerhalb unserer Unternehmensgruppe vollzogen, die sich positiv auf die Zukunftsfähigkeit von HORNBACH auswirken. Ein großer Schritt war zum Beispiel das Delisting der HORNBACH Baumarkt AG. Für ihre weitere berufliche und private Zukunft wünschen wir Frau Dohm nur das Beste und stets eine gute Bilanz." Auch Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG, betont die gute Zusammenarbeit mit der CFO: "Karin Dohm hat in den vergangenen Jahren viel für unser Unternehmen geleistet. Für die gemeinsame Arbeit bedanke ich mich im Namen des gesamten Vorstands sehr herzlich und wünsche ihr auch weiterhin viel Erfolg."



Zu einem möglichen anderen beruflichen Engagement von Karin Dohm trifft HORNBACH keine Aussagen.

Über die HORNBACH Gruppe Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiger, familiengeführter Einzelhandelskonzern unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 171 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Zum Konzern gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 39 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für den Konzern Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2023/24 (Bilanzstichtag: 29. Februar 2024) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,2 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. Der Konzern beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Presse- und Investor Relations Kontakte für Rückfragen Antje Kelbert

Leiterin Investor Relations

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2444

antje.kelbert@hornbach.com



Christian Grether

Leiter Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2571

christian.grether@hornbach.com







