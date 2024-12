Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Börsengang

Xlife Sciences AG kündigt die potenzielle Übernahme des Portfoliounternehmens FUSE-AI GmbH durch die Pineapple Power Corporation PLC zu einer erwarteten Bewertung von 80-90 Millionen Euro an



23.12.2024 / 18:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zürich, 23. Dezember 2024: Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) freut sich bekannt zu geben, dass ihr Portfoliounternehmen FUSE-AI GmbH derzeit Gespräche über eine potenzielle Übernahme durch die Pineapple Power Corporation PLC führt, ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das an der Londoner Börse kotiert ist. Die geplante Transaktion würde einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der FUSE-AI GmbH darstellen und die Expansion ihrer innovativen KI-basierten Lösungen für den klinischen Sektor fördern. Die Übernahme würde alle Anteile der FUSE-AI GmbH umfassen, wobei die Gegenleistung in Form von Aktien der Pineapple Power Corporation PLC erbracht werden soll. Sollte die Transaktion abgeschlossen werden, würde sie als Reverse Takeover gemäß den UK Listing Rules gelten und FUSE-AI GmbH den Zugang zu den globalen Kapitalmärkten ermöglichen, um ihre Geschäftstätigkeit weiter auszubauen. Die geplante Transaktion bewertet die FUSE-AI GmbH erwartungsweise mit einem Betrag von 80 bis 90 Millionen Euro und spiegelt damit ihr starkes Marktpotenzial und ihre technologische Führungsposition im Bereich der medizinischen KI wider. Pineapple Power Corporation PLC beabsichtigt, 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals der FUSE-AI GmbH zu erwerben. Als größter Anteilseigner mit einem Anteil von 42,25 % würde die Xlife Sciences AG von diesem Meilenstein erheblich profitieren. Diese Bewertung und Beteiligung unterstreichen die strategische Bedeutung der FUSE-AI GmbH innerhalb des Portfolios der Xlife Sciences AG und der Innovationslandschaft im Gesundheitswesen. Matthias Steffens, CEO der FUSE-AI GmbH, erklärte: «Diese Entwicklung verdeutlicht die starke Position der FUSE-AI GmbH bei der Bereitstellung modernster KI-Lösungen für die klinische Diagnostik. Wir freuen uns über die Möglichkeiten, die diese Zusammenarbeit bietet, um neue Märkte zu erschließen und Innovationen voranzutreiben.» Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, kommentierte: «Die potenzielle Übernahme der FUSE-AI GmbH durch die Pineapple Power Corporation PLC unterstreicht die Stärke des Ansatzes der Xlife Sciences AG, bahnbrechende Technologien zu fördern und ihnen strategische Wachstums- und Skalierungsmöglichkeiten zu bieten. Diese Transaktion ist ein Beispiel für unser Engagement, die Brücke zwischen Forschung und Kommerzialisierung zu schlagen.» Die FUSE-AI GmbH ist bekannt für ihre innovative Lösung «Prostate.Carcinoma.ai», die die Effizienz und Genauigkeit der Prostata-MRT-Analyse erheblich verbessert. Mit weiteren Anwendungen in der Entwicklung und einem etablierten Vertriebsnetz in über 42 Ländern ist die FUSE-AI GmbH gut positioniert, um weiterhin im Bereich der medizinischen KI zu wachsen. Weitere Details zur geplanten Übernahme und zum Zeitplan der Transaktion werden bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind. Finanzkalender Geschäftsbericht 2024 25. April 2025 Generalversammlung 2025 24. Juni 2025 Halbjahresbericht 2025 23. September 2025

Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zürich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch , www.xlifesciences.ch ,

Handelsregister Zürich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Über FUSE-AI GmbH



FUSE-AI ist ein Hamburger KI-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung KI-basierter Softwarelösungen im klinischen und medizinischen Bereich spezialisiert hat. Mit «Prostate.Carcinoma.ai» bietet das Unternehmen eine führende Lösung für die effiziente Analyse von Prostata-MRT-Bildern. Weitere Informationen unter https://fuse-ai.de Über Pineapple Power Corporation PLC



Die Pineapple Power Corporation PLC ist ein in Großbritannien ansässiges Cash-Shell-Unternehmen mit Hauptsitz in London, England. Das Unternehmen wurde 2020 unter dem Tickersymbol PNPL an der Londoner Börse gelistet. Weitere Informationen unter www.pineapple-powercorp.com Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

