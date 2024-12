In der Vorwoche krachten die Aktien von D-Wave und Rigetti noch teilweise um rund 30 Prozent nach unten. Die Rally bei den Quantencomputer-Aktien schien vorerst ein Ende gefunden zu haben. Am Montag starten sie aber bereits wieder mit Vollgas durch. In einem insgesamt eher ruhigen Handel stechen am Montag im US-Handel erneut die Aktien der Quantencomputerspezialisten D-Wave Quantum und Rigetti hervor. Über 20 Prozent liegen beiden im Plus. Für Rigetti kam Rückenwind von einer Unternehmensmeldung. ...

