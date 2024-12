Liefert Rheinmetall bald auch Kriegsschiffe und U-Boote? Dies ist durchaus möglich und würde die bereits prallen Auftragsbücher nochmals füllen. Allerdings droht auch Gefahr. Bei Power Nickel hat die Neubewertung in 2024 eindrucksvoll begonnen. Dabei scheint die Aktie noch viel Luft nach oben zu haben, denn man verfügt nicht nur über große Vorkommen an Nickel und Kupfer, sondern auch an Palladium, Gold und Silber. In 2025 ist mit starkem Newsflow zu rechnen. Und was macht TUI? Die Aktie hat sich nach den Zahlen über der Marke von 8 EUR gehalten. Das Management ist optimistisch für das kommende Jahr.

