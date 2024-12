Der DAX hat am Montag - an seinem letzten Handelstag vor Weihnachten - etwas Federn lassen müssen. Er ging mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 19.848,77 Punkte in die Weihnachtsfeiertage. Am heutigen Freitag wird er hingegen wieder etwas höher erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,2 Prozent im Plus bei 19.894 Zählern.Auf der Terminseite ist es zum Wochenschluss sehr ruhig. In der DAX-Familie stehen einige Änderungen an. Covestro fällt nach der Übernahme aufgrund seines zu geringen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...