Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Xlife Sciences AG vom 23.12.2024:Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) freut sich bekannt zu geben, dass ihr Portfoliounternehmen FUSE-AI GmbH derzeit Gespräche über eine potenzielle Übernahme durch die Pineapple Power Corporation PLC führt, ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das an der Londoner Börse kotiert ist. Die geplante Transaktion würde einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der FUSE-AI GmbH darstellen und die Expansion ihrer innovativen KI-basierten Lösungen für den klinischen Sektor fördern. ...

