Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.12.2024 / 14:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: SKR Capital GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Klaus Nachname(n): Rosenfeld Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Schaeffler AG

b) LEI

549300Q7E782X7GC1P43

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SHA0019

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4.1715 EUR 3061.88 EUR 4.172 EUR 951.22 EUR 4.1725 EUR 951.33 EUR 4.173 EUR 959.79 EUR 4.1735 EUR 951.56 EUR 4.174 EUR 951.67 EUR 4.1745 EUR 951.79 EUR 4.175 EUR 951.90 EUR 4.1755 EUR 5962.61 EUR 4.176 EUR 952.13 EUR 4.1765 EUR 952.24 EUR 4.177 EUR 952.36 EUR 4.1775 EUR 952.47 EUR 4.178 EUR 952.58 EUR 4.1785 EUR 952.70 EUR 4.179 EUR 2018.46 EUR 4.1795 EUR 952.93 EUR 4.18 EUR 953.04 EUR 4.1805 EUR 953.15 EUR 4.181 EUR 1158.14 EUR 4.182 EUR 1045.50 EUR 4.185 EUR 1046.25 EUR 4.1865 EUR 7845.50 EUR 4.19 EUR 1047.50 EUR 4.1915 EUR 14049.91 EUR 4.1935 EUR 377.42 EUR 4.194 EUR 381.65 EUR 4.1945 EUR 377.51 EUR 4.195 EUR 377.55 EUR 4.1955 EUR 381.79 EUR 4.196 EUR 377.64 EUR 4.1965 EUR 377.69 EUR 4.197 EUR 377.73 EUR 4.1975 EUR 377.78 EUR 4.198 EUR 1431.52 EUR 4.1985 EUR 377.87 EUR 4.199 EUR 377.91 EUR 4.1995 EUR 382.15 EUR 4.20 EUR 378.00 EUR 4.2005 EUR 382.25 EUR 4.201 EUR 378.09 EUR 4.2015 EUR 378.14 EUR 4.202 EUR 382.38 EUR 4.2025 EUR 378.23 EUR 4.203 EUR 378.27 EUR 4.2035 EUR 378.32 EUR 4.204 EUR 378.36 EUR 4.2045 EUR 382.61 EUR 4.205 EUR 378.45 EUR 4.2055 EUR 378.50 EUR 4.206 EUR 382.75 EUR 4.2065 EUR 378.59 EUR 4.207 EUR 8056.41 EUR 4.2075 EUR 534.35 EUR 4.208 EUR 378.72 EUR 4.2085 EUR 757.53 EUR 4.209 EUR 757.62 EUR 4.2095 EUR 757.71 EUR 4.21 EUR 762.01 EUR 4.2105 EUR 757.89 EUR 4.22 EUR 7199.32 EUR 4.2395 EUR 16491.66 EUR 4.24 EUR 3103.68 EUR 4.25 EUR 1185.75 EUR 4.29 EUR 531.96 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4.2017 EUR 105042.3700 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.12.2024; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





27.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com