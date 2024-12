Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.12.2024 / 16:30 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Nachname(n): Holch Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 21.48 EUR 17742.48 EUR 21.53 EUR 12487.40 EUR 21.53 EUR 3638.57 EUR 21.55 EUR 6098.65 EUR 21.60 EUR 7387.20 EUR 21.58 EUR 6646.64 EUR 21.57 EUR 9835.92 EUR 21.57 EUR 4270.86 EUR 21.57 EUR 16695.18 EUR 21.56 EUR 9831.36 EUR 21.56 EUR 1509.20 EUR 21.55 EUR 11335.30 EUR 21.50 EUR 2257.50 EUR 21.49 EUR 9992.85 EUR 21.48 EUR 15658.92 EUR 21.47 EUR 10520.30 EUR 21.47 EUR 7428.62 EUR 21.46 EUR 10515.40 EUR 21.46 EUR 7296.40 EUR 21.46 EUR 4785.58 EUR 21.44 EUR 16465.92 EUR 21.43 EUR 4135.99 EUR 21.43 EUR 3107.35 EUR 21.42 EUR 6254.64 EUR 21.44 EUR 11663.36 EUR 21.39 EUR 9946.35 EUR 21.39 EUR 1540.08 EUR 21.39 EUR 6673.68 EUR 21.38 EUR 5109.82 EUR 21.38 EUR 18108.86 EUR 21.36 EUR 21381.36 EUR 21.36 EUR 2456.40 EUR 21.36 EUR 11513.04 EUR 21.37 EUR 15087.22 EUR 21.35 EUR 15073.10 EUR 21.34 EUR 14084.40 EUR 21.34 EUR 2731.52 EUR 21.33 EUR 16786.71 EUR 21.33 EUR 21.33 EUR 21.31 EUR 5668.46 EUR 21.31 EUR 4965.23 EUR 21.31 EUR 4730.82 EUR 21.30 EUR 5410.20 EUR 21.30 EUR 9222.90 EUR 21.30 EUR 6794.70 EUR 21.30 EUR 5239.80 EUR 21.28 EUR 5596.64 EUR 21.27 EUR 9890.55 EUR 21.25 EUR 6013.75 EUR 21.25 EUR 3251.25 EUR 21.25 EUR 2082.50 EUR 21.24 EUR 3674.52 EUR 21.24 EUR 2315.16 EUR 21.29 EUR 16201.69 EUR 21.29 EUR 4832.83 EUR 21.28 EUR 15981.28 EUR 21.28 EUR 5043.36 EUR 21.26 EUR 6059.10 EUR 21.26 EUR 1126.78 EUR 21.26 EUR 63.78 EUR 21.26 EUR 2487.42 EUR 21.26 EUR 4039.40 EUR 21.26 EUR 3635.46 EUR 21.26 EUR 6250.44 EUR 21.23 EUR 10615.00 EUR 21.23 EUR 9107.67 EUR 21.23 EUR 8598.15 EUR 21.23 EUR 4564.45 EUR 21.28 EUR 8277.92 EUR 21.28 EUR 1617.28 EUR 21.24 EUR 9876.60 EUR 21.23 EUR 19489.14 EUR 21.21 EUR 9862.65 EUR 21.21 EUR 9608.13 EUR 21.24 EUR 2145.24 EUR 21.24 EUR 1189.44 EUR 21.19 EUR 9853.35 EUR 21.20 EUR 4791.20 EUR 21.29 EUR 8452.13 EUR 21.32 EUR 15307.76 EUR 21.31 EUR 1193.36 EUR 21.31 EUR 13169.58 EUR 21.38 EUR 11887.28 EUR 21.38 EUR 4083.58 EUR 21.35 EUR 1750.70 EUR 21.35 EUR 18788.00 EUR 21.35 EUR 1900.15 EUR 21.35 EUR 5124.00 EUR 21.35 EUR 1750.70 EUR 21.35 EUR 2967.65 EUR 21.35 EUR 3650.85 EUR 21.35 EUR 768.60 EUR 21.35 EUR 3650.85 EUR 21.35 EUR 128.10 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 21.35 EUR 702822.99 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.09.2024; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) MIC: CEUX





