27.12.2024 / 16:30 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Nachname(n): Holch Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 21.55 EUR 1508.50 EUR 21.52 EUR 21304.80 EUR 21.50 EUR 16641.00 EUR 21.50 EUR 15974.50 EUR 21.50 EUR 3719.50 EUR 21.50 EUR 3719.50 EUR 21.50 EUR 3719.50 EUR 21.50 EUR 3719.50 EUR 21.50 EUR 172.00 EUR 21.50 EUR 3160.50 EUR 21.49 EUR 2449.86 EUR 21.46 EUR 3712.58 EUR 21.46 EUR 3712.58 EUR 21.385 EUR 2416.505 EUR 21.38 EUR 3698.74 EUR 21.38 EUR 1261.42 EUR 21.39 EUR 2438.46 EUR 21.33 EUR 30437.91 EUR 21.27 EUR 2424.78 EUR 21.27 EUR 3679.71 EUR 21.29 EUR 3683.17 EUR 21.29 EUR 3683.17 EUR 21.29 EUR 3683.17 EUR 21.25 EUR 3676.25 EUR 21.26 EUR 233.86 EUR 21.27 EUR 3679.71 EUR 21.27 EUR 3679.71 EUR 21.26 EUR 233.86 EUR 21.26 EUR 3677.98 EUR 21.26 EUR 3677.98 EUR 21.26 EUR 2614.98 EUR 21.27 EUR 2424.78 EUR 21.28 EUR 127.68 EUR 21.28 EUR 3681.44 EUR 21.28 EUR 3681.44 EUR 21.275 EUR 2978.50 EUR 21.27 EUR 2616.21 EUR 21.27 EUR 2616.21 EUR 21.255 EUR 42.51 EUR 21.255 EUR 276.315 EUR 21.255 EUR 3379.545 EUR 21.24 EUR 679.68 EUR 21.19 EUR 3665.87 EUR 21.19 EUR 3665.87 EUR 21.19 EUR 2691.13 EUR 21.19 EUR 1123.07 EUR 21.19 EUR 1779.96 EUR 21.19 EUR 741.65 EUR 21.19 EUR 169.52 EUR 21.18 EUR 1630.86 EUR 21.24 EUR 7434.00 EUR 21.225 EUR 2610.675 EUR 21.19 EUR 3665.87 EUR 21.195 EUR 3666.735 EUR 21.20 EUR 5999.60 EUR 21.20 EUR 763.20 EUR 21.20 EUR 996.40 EUR 21.27 EUR 2424.78 EUR 21.275 EUR 6276.125 EUR 21.275 EUR 6276.125 EUR 21.36 EUR 21039.60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 21.31 EUR 261521.03 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.09.2024; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) MIC: BEUP





