Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA55658R2081 Madison Metals Inc. 27.12.2024 CA22674C1023 Critical One Energy Inc. 30.12.2024 Tausch 1:1BE0974289218 European Medical Solutions S.A. 27.12.2024 BE0974497290 European Medical Solutions S.A. 30.12.2024 Tausch 352:1CA3807192032 West Point Gold Corp. 27.12.2024 CA95538Q1037 West Point Gold Corp. 30.12.2024 Tausch 1:1CA83013Q8065 Siyata Mobile Inc. 27.12.2024 CA83013Q8891 Siyata Mobile Inc. 30.12.2024 Tausch 10:1